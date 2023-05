Godt 4.000 henvendelser modtager Alkolinjen årligt.

De kommer fra folk, som selv mener, at de har et problematisk forhold til alkohol, eller er pårørende til folk med alkoholproblemer.

Men snart kan alle de mennesker stå uden et sted at henvende sig til.

Det skriver blandt andre Politiken og TV 2 Kosmopol.

Lederen af lukningstruede Alkolinjen, Bjarne Stenger Elholm, er bekymret for, hvor de mennesker, der bruger linjen, skal gå hen.

»Det vil efterlade en masse mennesker tilbage på perronen, som ikke kan se sig selv i et rusmiddelcenter, og som ikke kender deres rettigheder og muligheder,« siger han til TV 2 Kosmopol.

Alkolinjen er finansieret af Sundhedsstyrelsen, og midlerne kommer fra en såkaldt opstartspulje.

Men siden Alkolinjen, som er en del af Alkohol & Samfund, blev etableret i 2016, er der gået syv år, og den økonomiske bevilling løber snart ud.

»Eftersom vi startede Alkolinjen i 2016, og den nu er så etableret, som den er, kan det nok diskuteres, om den fortsat skal falde ind under en pulje, der uddeler opstartsmidler. Nu drejer det sig mere om at finansiere driften,« siger direktør i Alkohol & Samfund, Ida Fabricius Bruun, til Politiken, hvor hun samtidig opfordrer til, at linjen bliver en del af finansloven.

Siden opstarten i 2016 har Alkolinjen modtaget 9.000 opkald.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at 140.000 danskere er alkoholafhængige, 585.000 har et skadeligt forbrug af alkohol, og 860.000 er storforbrugere af alkohol.

Du kan indtil videre stadig ringe til Alkolinjen på 80 200 500, hvis du har brug for rådgivning om dit alkoholbrug.