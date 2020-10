Pårørende til alkoholafhængige har dårligere helbred end andre. Det skyldes stress, mener forsker bag studie.

Det anslås, at hver tiende danske mand og hver tyvende danske kvinde dør på grund af alkohol. Men alkoholmisbrug er ikke kun skadeligt for den, der drikker.

Pårørende til alkoholafhængige har et dårligere helbred end befolkningen generelt.

Det viser en nordisk undersøgelse ledet af Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.

Undersøgelsen er foretaget blandt godt 7000 personer mellem 18 og 64 år i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Personer med en alkoholafhængig i husstanden havde 40 procents større risiko for at lide af dårligt helbred end dem, der ikke kendte en alkoholafhængig.

Ifølge professor Kim Bloomfield fra Center for Rusmiddelforskning, der er førsteforfatter til undersøgelsen, er det ny viden.

- Det er velkendt, at alkohol øger risikoen for vold, og at det især rammer børn og kvinder psykologisk og økonomisk at være pårørende til alkoholafhængige. Men det er nyt, at vi i en befolkningsundersøgelse kan vise, at også de pårørendes helbred tager skade, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Hendes tese er, at det konstante psykologiske pres, som de pårørende lever under, påvirker helbredet hos både børn og voksne.

- Vores undersøgelse viser også, at jo tættere relation, man har til den alkoholafhængige, desto større er de helbredsmæssige konsekvenser, og at det især er kvinder, der bliver ramt. Det er vigtig viden, hvis vi skal blive bedre til at hjælpe de pårørende, siger Kim Bloomfield.

Hun deltager også i et større internationalt forskningsprojekt, der undersøger helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser for pårørende i 21 fattige og rige lande.

Næsten tre procent af de adspurgte i rige lande som Danmark og Sverige siger, at en nærtståendes misbrug har alvorlige økonomiske konsekvenser.

/ritzau/