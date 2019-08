Det er mere grænseoverskridende for læger og patienter at tale om alkohol end om diabetes, mener direktør.

Nye tal om alkoholrelaterede dødsfald er "unødvendigt høje". Det mener Peter Konow, direktør for Alkohol og Samfund.

De nye tal kommer fra en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Den konkluderer, at 28 procent af dem, der indlægges på grund af alkohol, er døde ti år efter.

- Jeg synes, det er alvorlige tal. Man burde ved første indlæggelse få øje på problemet, og det gør man tilsyneladende ikke, siger direktøren.

Tallene stemmer dog godt overens med, hvad Alkohol og Sundhed i forvejen vidste om sundhedsvæsenets behandling af alkoholpatienter.

- Vi er bevidste om, at sundhedsvæsenet ikke hænger sammen, når det kommer til patienter med alkoholmisbrug modsat patienter med diabetes eller hjertesygdomme, der også kan forebygges, siger Peter Konow.

Han peger på, at det nok er mere grænseoverskridende for læger og sygeplejersker at tale om alkoholmisbrug end eksempelvis diabetes. Samtidig er det mere skamfuldt for patienterne at henvende sig til et behandlingssted.

