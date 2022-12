Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Julen varer længe, koster mange penge.'

Sådan lyder de sidste to linjer i den mest populære danske julesang 'Højt fra træets grønne top'. Men i en sønderjysk landsby er der håb til de mange, der kæmper med at få råd til juletræ og julemad.

Alice Lauridsen, der kommer fra den lille by Brøns med kun 398 indbyggere, inviterer nemlig folk til at komme til julearrangementer lige fra fredag 23. december til og med 1. juledag på søndag.

»Jeg vil gerne give 100 personer en gratis jul i mit hus i Brøns. Så kære enlige ensomme, hjemløse eller familier, kom gerne til lidt julehygge,« skriver hun på Facebook.

»Ind til videre er der cirka 30, der har meldt sig til, så der er stadig rigeligt med plads,« siger Alice Lauridsen til B.T. Foto: Privat Vis mere »Ind til videre er der cirka 30, der har meldt sig til, så der er stadig rigeligt med plads,« siger Alice Lauridsen til B.T. Foto: Privat

Og det er ikke kun lokale borgere, der er velkomne.

»Kommer I langvejs fra, eller sidder du uden varme, er det muligt at overnatte og måske overnatte et par dage,« skriver hun.

Hendes invitation har fået hele 1.100 delinger på Facebook, siden hun lavede opslaget 11. december.

»Indtil videre er der cirka 30, der har meldt sig til, så der er stadig rigeligt med plads,« siger Alice Lauridsen til B.T.

Planen er, at Alice Lauridsen og gæster starter juledagene fredag med at lave pynt til juletræet, der allerede er sat op i stuen i huset, og derefter skal maden til juleaften forberedes.

Hvad er grunden til, at du holder det her gratis julearrangement?

»Jeg har set i nyhederne, at der er mange, der må spare på varmen, fordi priserne er steget så meget. Og da jeg har et udlejningshus, der er ledigt i julen, tog jeg den her beslutning,« siger hun.

B.T. har allerede skrevet om HR-manageren Mira Berdien Bush, der inviterer en hårdt ramt familie til middag juleaften i sin og mandens villa nord for København.