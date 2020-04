Er flere indvandrere indlagte og døde af coronavirus end etniske danskere?

Det spørgsmål ønsker debattør og socialrådgiver Ali Aminali svar på.

Med hans indgående kendskab til de udsatte boligområder er han nemlig bekymret for, at der bag sløret og vandpibens damp gemmer sig det, han kalder 'en tikkende coronabombe’.

»Det ligger kulturelt i indvandrermiljøet, at man er mere skeptisk over for de meldinger, der kommer fra myndighederne. Derfor bliver rådene fra Sundhedsstyrelsen ikke på samme måde taget for gode varer,« siger han.

Ali Aminali frygter, at udsatte boligområder er potentielle coronabomber. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Ali Aminali frygter, at udsatte boligområder er potentielle coronabomber. Foto: Søren Bidstrup

»Der er en del, som ikke helt har forstået, hvor alvorligt det er. Den er ikke sivet ind,« siger Ali Aminali og tilføjer, at der er én gruppe, som slet og ret er ligeglade med myndighedernes anbefalinger.

Hvem det er, vender vi tilbage til.

Ali Aminali - der selv har muslimsk baggrund - har i mange år arbejdet som socialrådgiver og opsøgende medarbejder på gaden i Aarhus.

Han reagerer på B.T.s historie fra onsdag om, at der ifølge overlæge Thomas Benfield fra Hvidovre Hospital er en overvægt af indvandrere blandt de corona-indlagte på hospitalet.

Ingen kender de landsdækkende tal, men Statens Serum Institut overvejer nu, om etnicitet skal indgå i de officielle statistikker, der i forvejen opgøres ud fra køn, alder og geografisk spredning.

Ali Aminali mener også, at tallene bør lægges frem så indsatsen kan målrettes.

Han mener ikke, at alvoren er gået op for alle i den del af indvandrermiljøet, som knytter sig til de udsatte boligområder som Gellerup i Aarhus og Tingbjerg i København.

Både socialt og kulturelt er indvandrerne udsatte i forhold til coronavirus, mener han.

Gellerupparken i Aarhus. Foto: Axel Schütt Vis mere Gellerupparken i Aarhus. Foto: Axel Schütt

»Indvandrerne bor tættere end danskerne og ofte flere generationer sammen. Det giver en større risiko for, at de unge smitter de ældre,« siger han.

Sprogbarrieren er ifølge Ali Aminali også en konkret udfordring.

»Specielt i den ældre del af befolkningen kan have svært ved dansk. Selvom de kan se på Al Jazeera (Arabisksproget tv-kanal, red.), at alle de arabiske lande også lukker ned, så har de ikke føling med, hvad der sker i Danmark,« siger han og fortsætter:

»Hvis du ikke kan kan sproget, så forholder du dig primært til, hvad de lokale siger og ikke til, hvad der kommer af retningslinjer fra myndighederne,« siger han.

De lokale i denne sammenhæng de unge, som formidler retningslinjerne til deres forældre eller bedsteforældre.

»Mit indtryk er, at de unge har taget rådene om afstand og hygiejne til sig. Det kniber mere med de ældre generationer,« siger han.

Èn gruppe er dog fuldstændig uden for pædagoisk rækkevidde: Den del af indvandrermiljøet, som enten er en del af eller flirter med kriminalitet.

»De typer, der angriber politiet, er ligeglade med coronavirus. De gør som de altid har gjort og samler sig ved storcentrene, selvom, de er lukkede. Den del af miljøet er ligeglade og går mere op i de konflikter, de har med andre grupperinger,” siger Ali Aminali, der er medlem af Det Konservative Folkeparti.

Spørgsmålet om etnicitet og coronavirus er et brandvarmt emne i vores naboland Sverige, hvor det har vist sig, at indvandrere fra de Stockholmske forstæder fylder i statistikkerne. Statsminister Mette Frederiksen (S) har i forbindelse med en spørgetime i sidste uge meldt ud, at de smittedes etnicitet ‘kunne være fint at få afdækket’.