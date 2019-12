»Hvornår sker det?« Spørgsmålet har lydt igen og igen, når Alex har ringet hjem til sin mor, Aoy, og papfar, Thomas Rasmussen, fra Bangkok.

Og nu sker det så. Endelig. De kan ligesom Mints familie i Køge se frem til et nyt år, hvor de kan bo sammen i Danmark.

»Vi er sindssygt glade for det, der er sket,« siger Thomas Rasmussen.

15-årige Alex er nemlig også et af de børn, der sidste efterår blev udvist, fordi han vurderedes til ikke at kunne integreres i Danmark.

'Trekløveret' foran frisørslonen i Hillerød – få dage før Alex blev udvist. Foto: Sine Bach Jakobsen

Et af de cirka 83 børn, som med en ny lov, der torsdag formiddag blev vedtaget i Folketinget, får en ny chance for at få opholdstilladelse i Danmark.

Da B.T. i slutningen af november sidste år var med i lufthavnen, kunne Alex' mor, Aoy, knap nok finde ord for den smerte, det var at måtte sende sin søn tilbage til Bangkok.

»Jeg har meget ondt i hjertet. Jeg kan næsten ikke sige noget,« sagde Aoy og trak vejret dybt, før hun kunne fortsætte: »Det gør ondt i mit hjerte. Jeg håber, at jeg i fremtiden, hvis jeg arbejder hårdt, kan tage ned og se min søn igen. Lige nu ved jeg ikke, hvornår jeg kan se ham igen. Men jeg håber, at det bliver snart.«

»Hun fik jo et knæk uden lige, da vi sendte ham hjem. Så hun har lige skullet finde sin begejstring igen,« siger Thomas Rasmussen og fortsætter: »Men jeg har prøvet at holde hende til ilden og sige, at det nok skulle lykkes.«

Alex er blevet udvist af Danmark, fordi myndighederne vurderer, han ikke kan integreres i Danmark. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Alex selv var nærmest ordløs i sin afsked.

»Han var meget ked af det i lang tid. Total håbløs. Men midt på sommeren, da det begyndte at røre på sig i Danmark, fik han fornyet energi og begyndte også at tage hårdere fat i skolen,« siger Thomas Rasmussen.

Nu er han tilbage i toppen af klassen og er netop ved at afslutte et semester, før han har tre måneders ferie.

»Så det er jo perfekt timing, hvis han snart kan få lov at rejse til Danmark,« siger Thomas Rasmussen, som dog ikke helt ved, hvor lang tid behandlingen af en ny ansøgning til tage.

Alex har dog også udtrykt bekymring for, om loven nu også holder.

»Han er jo en klog dreng, så han har spurgt, hvad der sker, hvis der nu kommer en ny regering,« siger Thomas Rasmussen.

Der var dog ikke en eneste stemme imod lovforslaget, så den bekymring kan hans papfar nu også feje væk.

»Så kan det her mareridt snart få en ende, og vi kan begynde at leve et normalt familieliv sammen,« siger Thomas Rasmussen.