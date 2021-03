Alex Ambrose har nu også ombestemt sig.

Den tidligere 'Popstars'-deltager skal alligevel ikke optræde ved den kæmpe 'genåbningsfest', der torsdag skal holdes i København.

Ifølge DR bekræftes afbuddet af Malue Montclairre, der står bag arrangementet.

»Han har ikke givet en begrundelse for sit afbud, men jeg synes, at det viser, hvilket pres folk, der har en anden holdning er under,« siger hun.

Alex Ambroses kovending kommer, efter at Rasmus Nøhr onsdag ligeledes valgte at sige fra – det skete efter massiv kritik af 'genåbningsfesten'. Og også af musikeren selv.

»Demonstrationen og min medvirken har ført til sorg og vrede og misforståelser, altså det stik modsatte af, hvad mine hensigter var. Derfor har jeg valgt at trække mig fra arrangementet, jeg ønsker ikke at være politiker, og jeg ønsker ikke at være genstand for splid,« skrev Rasmus N'øhr på Facebook.

Også fra politisk side har der været kritik af arrangementet, hvor man torsdag kl. 12 forventer at samle op mod 7.000 mennesker på årsdagen for nedlukningen af Danmark,

»Lad nu være. Lad os nu lige prøve at holde sammen, og lad os prøve at løfte os igennem det her ved at være solidariske med hinanden, i stedet for at den største egoist løber allerforrest væk fra alle andre,jar justitsminister Nick Hækkerup sagt til TV 2.

Tidligere onsdag meldte Rasmus Nøhr afbud til den udskældte 'fest-demonstration'. Beslutningen kom efter kritik fra flere kolleger, lød det fra musikeren på Facebook.

- Desværre bliver demonstrationen af rigtig mange af mine kolleger opfattet som en form for hærværk imod det fælles projekt, at komme ud af lockdown og tilbage til hverdagen, skriver Rasmus Nøhr.

Alex Ambrose, der tilbage i 2002 stillede op i talentkonkurrencen 'Popstars' på TV 2,er ikke selv vendt tilbage på DR’s henvendelser.