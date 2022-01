I filmens univers er det tidligere lykkedes folkene bag James Bond at producere en bil, der kunne gøre sig selv usynlig.

Så langt er vi ikke nået i virkelighedens verden, trods alt.

Men den tyske bilfabrikant BMW har nu taget det, der ligner et stort skridt i den teknologiske udvikling med præsentationen af en SUV-model, som kan skifte farve ved et tryk på en knap.

Den elektriske BMW iX Flow kan således skifte mellem hvid, toner af grå og sort.

Bilen er pakket ind i millioner af små paneler, som bruger den samme type e-ink teknologi, som man kender fra elektroniske læse-tablets.

Men hvad skal man så bruge det til?

»Det giver føreren mulighed for at udtrykke forskellige sider af sin personlighed eller måske endda at vise den nydelse, der ligger i at skifte udadtil og redefinere det hver gang man sidder i sin bil,« siger Stella Clarke, som er projektchef hos BMW, ifølge CNN i en pressemeddelelse.

Men der er faktisk også en mere fornuftig gevinst – i form af en mere effektiv kørsel.

På en varm dag kan et hvidt karosseri nemlig reflektere varme og holde temperaturen i bilen på et mere behageligt niveau, mens det på kolde dage kan være smartere at køre i en sort bil, som absorberer varme og dermed minimere brug af air conditioning i bilen.

Der er dog et ikke ubetydeligt men:

Det ville formentlig være voldsomt dyrt, kan man forestille sig, hvis man skulle have repareret eller udskiftet dele af bilens karosseri efter en skade under parkeringen i Bilka.

BMW planlægger da heller ikke umiddelbart at sende den højteknologiske SUV ud på markedet til de almindelige forbrugere.

Du kan se en video af den vilde nye bil herover.