Ligesom Odense, følger Albertslund Kommune nu trop. De har valgt at indstille alle fremtidige indkøb hos online-supermarkedet nemlig.com.

Beslutningen kommer, efter der i den seneste tid har været bragt kritiske artikler om arbejdsforholdene hos nemlig.com.

Det oplyser Albertslund Kommune i en pressemeddelelse.

»Den seneste tid er det kommet frem, at ansatte i Nemlig.com arbejder under arbejdsforhold, som er uforenelige med kommunens indkøbspolitik.«

»Kommunen har i indkøbspolitikken mål om at undgå social dumping og anvender sociale klausuler, der forpligter selskaberne til at respektere en række overenskomster samt arbejdsmiljøregler. Med den nuværende viden vurderes det umiddelbart, at Nemlig.com ikke lever op til kravene i kommunens indkøbspolitik,« lyder det i en pressemeddelelse.

Politiken har siden marts bragt artikler, hvori flere chauffører kritiserer arbejdsforholdene hos nemlig.com.

15 timers arbejdsdage fyldt med frygt og stress, lange perioder uden fridage samt store bøder er nogle af de beskyldninger, der er sagt højt.

Det var derfor, at Odense Kommune afbrød deres samarbejde med nemlig.com. Kommunale afdelinger og institutioner blev bedt om droppe handel med firmaet, bekræftede kommunen over for Fagbladet 3F.

Albertslund Kommune oplyser, at man ikke har en indkøbsaftale med nemlig.com – og derfor kan og opfordres kommunens enheder til at benytte andre enheder fremover.

Hos nemlig.com har man afvist beskyldningerne, som kaldes smædekampagne og usande påstande om umenneskelige arbejdsforhold.

»Selvfølgelig stiller vi krav til vores medarbejdere omkring deres hastighed, men vi stiller naturligvis ikke urimelige krav,« lød det fra administrerende direktør Stefan Plenge i en skriftlig kommentar til Ritzau 10. april.