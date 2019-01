Mediegymnasiet i København giver unikke muligheder til de studerende for at afprøve alt fra at designe spil og hjemmesider til fotografi og 3D-printere. En af dem, der har benytter sig af sit gymnasiums muligheder, er 18-årige Albert Møller Nielsen.

Albert Møller Nielsen går i 3.g og ejer sin egen virksomhed, men allerede i 1.g opfandt han sit eget Virtual Reality-spil, hvor man gennem briller dykker ind i en animeret verden.

»Jeg arbejdede på VR-spillet derhjemme, men hver gang jeg stødte ind i et problem, kunne jeg hver onsdag tage til workshop på skolen, hvor professionelle kunne hjælpe mig videre,« siger Albert Møller Nielsen.

Spillet hedder Chainless og kom den første uge ind på den internationale liste over bedste, nye spil den første uge på spiltjenesten ‘Steam’.

Samtidig brygger han sammen med nogle gymnasiekammerater på et andet iværksætter-projekt: Et smileyprodukt omkring kundetilfredshed, der skulle give hurtigt feedback til rektor under kommende elevers orienteringsaften.

»Vi er kendt på skolen for at være her fra klokken 8 om morgenen til klokken 23 om aftenen. Så meget tid, som vi får lov til, bruger vi her. Det hele er her, både værksted og computere,« siger Albert Møller Nielsen, der har studieretningen ‘Game Design’.

Han fortæller, at han ikke har prøvet at komme hjem før klokken 20, siden han startede i 3.g. Det har resulteret i, at han og vennerne nu ejer deres egen virksomhed, hvor de gerne vil arbejde videre med smileyproduktet.

Selvom der går meget af Albert Møller Nielsens fritid med at iværksætte projekter på skolen, er der også muligheder for, at både digitale spil og maskiner kan bygges på i den skemalagte undervisning.

»I matematik har vi skabt vores eget flipperspil - pinball - ved hjælp af matematiske beregninger. Og i vores SRP er det muligt at analysere et computerspil, hvilket jeg gjorde,« siger Albert Møller Nielsen.

Mediegymnasiet er relativt nyt og blev oprettet i 2016. Som første årgang på gymnasiet har Albert Møller Nielsen og hans kammerater været med til at udforme det.

»Selvom det kan lyde som en super ‘sell out’, så er jeg oprigtig glad for at gå på mediegymnasiet, og det er bygget efter vores behov. Hvis vi ønsker os et Virtual Reality-rum eller flere 3D-printere, så imødekommer skolen det,« siger Albert Møller Nielsen, der bliver student til sommer.

Studenterhuen er dog ikke et symbol på, at Albert Møller Nielsen og vennerne er færdige på mediegymnasiet.

»Vi skal helt klart arbejde videre på vores virksomhed, men vi kommer nok også til at hjælpe lidt til på skolen i vores sabbatår, da rektor er glade for vores hjælp,« siger Albert Møller Nielsen.

Det er muligt at besøge Albert Møller Nielsens gymnasium den 24. januar., 29. januar og 4. februar.