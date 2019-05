Albanere har lov til at rejse i EU uden at skulle søge om visum. Som albaner kan man opholde sig i ét eller flere EU-medlemslande i maksimum 90 dage over en periode på 180 dage uden visum - og hvis man derudover også opfylder de generelle betingelser ved visumfrit besøg. (Arkivfoto) Henning Bagger/Ritzau Scanpix