I 23 år har der været and og flæskesteg på julemenuen i det lille hjem i Tuse vest for Holbæk.

Men i år er det slut. Albaerte Christensen, hendes søskende, far og mor har truffet et valg. Et 'drastisk' valg.

De har droppet kødet. De er blevet veganere. Altså som i 100 %.

Beslutningen traf de for en måned siden, efter de havde set dokumentaren 'The Game Changers', som bl.a. beskriver de fysiologiske fordele for atleter, der lever af plantebaseret føde.

»Filmen fokuserer samtidig på, hvad kød gør ved din krop, dit blod og dit immunforsvar. Jeg kunne bare mærke, at hvis jeg ignorerer det her, så skyder jeg mig selv i foden,« siger 23-årige Albaerte Christensen.

Især svært for far

Albaertes lillebror har været vegetar i et år, og det var ham, der fik resten af familien til at se dokumentaren, som end ikke var nået til rulleteksterne, før de havde truffet deres valg: slut med kød.

»Min far havde lidt svært ved at give slip på kødet i starten, så han har researchet en del på det for at være helt sikker. Men indtil videre synes jeg, at det har været nemt nok,« lyder det optimistisk fra Albaerte.

Decembers indtog har dog trukket nogle tunge, mørke skyer ind over den unge kvindes ellers positive sind.

Vegetariske tiltag som denne friske grønkålssalat er blevet mere populære på julebordet i de danske hjem inden for de seneste år.

Pludselig er det gået op for hende, at tilværelsen som veganer på ingen måde tillader hende at nyde den elskede, traditionsbundne julemad med sprød and, kartofler og brun sovs.

»Det bliver virkelig svært for mig at undvære julemaden. Det er nok den ene ting, jeg virkelig kommer til at savne. Den smager altså bare dejligt,« siger hun og afslører samtidig, at hun længe pønsede på en snu juleplan, der langtfra var tro mod 'de strenge veganske mad-bud’.

»Jeg tænkte faktisk, at jeg skulle spise vegansk indtil juleaften, og så ville jeg starte forfra den 25. Simpelthen fordi jeg ikke følte, at jeg kunne undvære julemaden.«

SKAL ha' brun sovs

Forskel på vegetar og veganer Som vegetar lever du af planteføde (frugt og grønt, korn, bælgfrugter, nødder og frø m.v.) med eller uden supplement af mælkeprodukter og/eller æg. Vegetarer spiser ingen former for kød, fjerkræ, fisk, skaldyr eller biprodukter fra slagtning af dyr.



Alle veganere er per definition også vegetarer, men veganere søger så vidt muligt at undgå alle former for udnyttelse af og imod dyr til føde, tøj og andre formål. Veganere lever plantebaseret og søger så vidt muligt at undgå animalske produkter som mælk, æg, ost, læder, pels, uld, honning, produkter testet på dyr, m.v.



Kilde: Vegetarisk Forening

Men sådan bliver det ikke. Albaertes idé om at være kød-utro den 24. december har hun slået ud af hovedet igen, og hun er nu fast indstillet på at køre en 100 % vegansk jul.

»Jeg kan mærke, at jeg ikke har lyst til at forgifte min krop. Og det føles rigtig godt. Julemaden er alligevel så fed. Man ligger jo typisk bare og har ondt af sig selv bagefter,« siger hun og griner.

Hvad der skal på menuen i stedet for det klassiske julesul, har familien Christensen endnu ikke besluttet.

Lige nu er Albaertes søster og mor i gang med at researche sig frem til de bedste veganske juleretter.

I mellemtiden – siden Albaerte 'konverterede' for en måned siden – er det gået op for hende, at maden juleaften ikke betyder alt.

»Der er jo en masse tradition forbundet med julemaden, og fordi man altid har spist det samme, holder man fast i det,« siger hun og fortsætter:

»Men jeg har fundet ud af, at maden er underordnet. Det er sgu samværet, der virkelig betyder noget. Og i år er første gang, vi alle sammen er samlet i tre år. Det glæder jeg mig mest til,« siger Albaerte, inden hun afbryder sig selv:

»Og så glæder jeg mig selvfølgelig til kartofler og brun sovs. Det SKAL vi have. Lavet vegansk naturligvis, så det må vi finde ud af. Med det er et must for os.«