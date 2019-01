Flere anmeldere er blevet rørt til tårer over filmen 'Unge Astrid', der portrætterer den svenske forfatter Astrid Lindgren i hendes unge år.

Jyllands-Postens anmelder giver den danske instruktør Pernille Fischer Christensens film fem ud af seks stjerner.

'Flottere portræt kunne man næsten ikke ønske sig, for 'Unge Astrid' er langt fra genrens frygtede leksikale opremsning af bedrifter, et vidunderligt koncentreret kig ned i et øjeblik, der 'måske' var nøglen til alt det, der fulgte efter,' skriver Jyllands-Posten.

Filmen handler om de år, hvor Astrid Lindgren som 18-årig bliver gravid med en gift redaktør og rejser til København for at føde sin uægte søn, som hun overdrager til en plejemor.

Planlægger du at se filmen?

Tre år efter henter hun sønnen Lasse med sig tilbage til Stockholm. Det er en tid, 'der for altid placerede hende på børnenes side,' skriver Information.

Ifølge Informations anmelder er filmen 'rørende, klog, smuk, naturlig og melankolsk som forfatteren selv'.

'Det er et mesterværk, der er mesteren værdig,' lyder det i anmeldelsen.

Berlingskes anmelder kvitterer ligeledes med fem ud af seks stjerner.

Det er særligt instruktørens kvindelige blik, der gør 'en i grunden ganske banal historie, som tusinder og tusinder af ensomme kvinder i tidens løb har til fælles,' til noget særligt.

'En mandlig instruktør kunne næppe have fået os til at græde over den spildte modermælk i 'Unge Astrid',' skriver Berlingske.

Politikens anmelder kalder giver 'Unge Astrid' fire ud af seks hjerter. Især Alba August' præstation i filmens hovedrolle imponerer.

'Hvad der får filmen til at leve, lette og tindre, er Alba August,' skriver Politiken.

Filmmagasinet Ekko giver ligeledes fire ud af seks stjerner for en 'smuk og medrivende fortælling,' der dog ifølge anmelderen mangler ét aspekt i filmen om forfatteren bag Pipi Langstrømpe og Emil fra Lønneberg.

'I et forfatterportræt vil man gerne have indblik i, hvad der gjorde forfatteren til noget særligt,' skriver Ekko.

'Mørket forklares, men i sine bøger var det først og fremmest lyset, Astrid Lindgren skrev frem med humør og empati. Det forbliver et mysterium, hvorfor hun skrev så godt om og for børn.'

Også B.T. tilslutter sig dommen med fire ud af seks stjerner, mens både Kristeligt Dagblad og Ekstra Bladet svinger sig op til fem ud af seks stjerner.

/ritzau/