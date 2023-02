Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Efter Rusland 24. februar invaderede Ukraine, indførte EU et importstop for russiske træpiller.

Men nu tyder nye tal på, at træpiller fra den krigsførende nation alligevel kan have fundet vej til Danmark.

Det skriver Børsen.

En aktindsigt fra Toldstyrelsen viser nemlig, at importen af træpiller fra Tyrkiet er steget fra nul træpiller i 2021 til to millioner kilo og 23.100 træbriketter.

Det får alarmklokkerne til at ringe hos Kim B. Olsen, der er forsker på Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS. Den voldsomme stigning i træpiller fra Tyrkiet er en åbenlys indikator på, at sanktionerne omgås, mener han.

Også hos Toldstyrelsen er man opmærksom på problemet.

»Der ses en risiko for, at importsanktioner på trævarer forsøges omgået ved at transportere varerne gennem ikkesanktionerede lande, hvor oprindelseslandet bliver maskeret,« skriver styrelsen. Foreløbig er to virksomheder blevet politianmeldt for brud på importsanktioner mod Rusland.

I 2021 importerede Danmark 310 millioner kilo træpiller fra Rusland, året efter var det 205 millioner kilo.

Som følge af importstoppet steg prisen på træpiller så meget, at efteråret blev en hård og usikker tid for omkring 100.000 danske boligejere. Prisen på træpiller blev nemlig mere end tredoblet til 6.500-7.000 kroner per ton.

Men nu er der godt nyt på vej til de danskere, hvis hjem opvarmes af træpiller, idet priserne falder.