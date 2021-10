»Udviklingen er alarmerende i flere af de nordjyske kommuner, som virkelig har hånden på kogepladen.«

Peter Rindebæk, formand for Dansk Industri Aalborg, er bekymret over fremtidsudsigterne for arbejdskraften i Nordjylland.

Nye tal fra Danmarks Statistik spår, at antallet af personer i den arbejdsdygtige alder fra 20-64 år samlet vil falde med 7,3 procent fra 2020 til 2045.

Alle nordjyske kommuner, med undtagelse af Aalborg og Rebild, får færre tilflyttere. Og dermed mindre arbejdskraft i fremtiden. Og det er alarmerende, mener DI-formanden.

»Det er en af Nordjyllands største og vigtigste opgaver at få vendt den her udvikling. Vi skal være attraktive for kommende nye borgere, men endnu vigtigere skal vi have fokus på vores unge. Regionens fremtid afhænger af, at de unge har lyst til at blive boende.«

»Eller ligeså vigtigt, at de har lyst til at komme hjem igen, når de har været afsted for at begynde uddannelse og karriere. Derfor skal vi både give dem gode lokale muligheder og gode minder.«

Ifølge Danmarks Statistik er det kommunerne Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Thisted og Vesthimmerland, hvori den arbejdsdygtige aldersgruppe falder.

Procentmæssigt falder antallet af personer i aldersgruppen med 14 procent – men med øget tilflytning i Aalborg og Rebild, ender gennemsnittet samlet på 7,3 procent i Nordjylland.

Omvendt viser prognosen, at der er stor tilflytning til Aarhus, København og Frederiksberg.