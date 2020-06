En mor til to står med en regning på 265.000 kroner, efter hendes NemID er blevet misbrugt.

Misbruget afslører uhyggelige detaljer om, at sikkerheden omkring vores alle sammens nøglekort måske ikke er så høj, som vi troede.

Det er i hvert fald meldingen fra chefjurist hos Forbrugerrådet Tænk Anette Høyrup, som over for DR understreger, at NemID kan misbruges, selvom forbrugeren ikke selv har været sløset med sikkerheden.

»Vi må konstatere, at NemID alligevel ikke er så sikkert, som vi alle sammen gik og troede,« lyder det fra Anette Høyrup.

Fra 2021 bliver det fysiske NemID-kort udfaset og erstattet af digitale løsninger. Digitaliseringsstyrelsen lover dog, at der også fremover bliver løsninger for dem, der ikke føler sig i stand til at bruge smartphones eller tablets til at logge ind. Foto: Kristian Djurhuus Vis mere Fra 2021 bliver det fysiske NemID-kort udfaset og erstattet af digitale løsninger. Digitaliseringsstyrelsen lover dog, at der også fremover bliver løsninger for dem, der ikke føler sig i stand til at bruge smartphones eller tablets til at logge ind. Foto: Kristian Djurhuus

Moren til to – 38-årige Sigrid fra Odder – opdagede for nylig, at nogen havde misbrugt hendes NemID.

Hun havde lige bestilt og modtaget et nyt nøglekort, men opdagede kort efter, at der var blevet hævet 12.000 kroner fra hendes lønkonto.

Herefter tjekkede hun og manden deres budgetkonto, og her kunne de se, at der var blevet hævet 30.000 kroner.

Gerningsmændene har samlet set forsøgt at svindle for 265.000 kroner i Sigrids navn.

Ifølge DR tyder politiets efterforskning af sagen på, at der er tale om organiserede og udspekulerede kriminelle.

Derudover fortæller en it-ekspert, der har gennemgået sagen for DR, hvordan de kriminelle har fundet en ny måde at komme forbi de teknologiske sikkerhedsbarrierer.

Blandt andet skulle gerningsmændene have fulgt Sigrids brug af NemID i månedsvis, inden de slog til.

NemID, der bliver drevet af Nets, har ikke ønsket at kommentere sikerhedsbristen over for DR.