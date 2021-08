»Hvad sker der her?«

Det er, hvad Alan Filikci tænker, da han ser en spøgelsesbilist nærme sig hans lastbil på motorvejen.

Klokken er lidt over et om natten, så mørket er faldet på, på denne nat i august.

Som så mange gange før, er Alan Filikci, der er lastbilchauffør, på arbejde. Men i nat ender ikke, som så mange gange før, da han kører på motorvejen ved Holbæk. Mere præcist ved motorvejskrydset mellem Holbæk og Kirke Sonnerup.

Alan Filicki er til dagligt lastbilchauffør, og det var da også med lastbilen, at han stoppede spøgelsesbilisten. Foto: Privat. Vis mere Alan Filicki er til dagligt lastbilchauffør, og det var da også med lastbilen, at han stoppede spøgelsesbilisten. Foto: Privat.

»Den kom bare lige pludselig,« siger Alan Filikci om øjeblikket, hvor han på motorvejen får øje en modkørendes lygter. Kort forinden har han set politiets blå blink i den modsatte side. Men Alan Filikci kan ikke helt vide, hvad politiet laver. Noget han til gengæld er klar over er, at noget må gøres.

»Jeg må hellere få ham stoppet, inden det går galt for andre mennesker,« fortæller Alan Filikci om sekunderne før, han vælger at blinke med lyset og køre ind foran spøgelsesbilisten, der heldigvis ikke har høj fart på. Det får bilen til at stoppe.

Og inden Alan Filikci får set sig om, kommer en politibetjent flyvende over autoværnet med rosende ord som »det var flot gjort,« og en ordre på, at Alan Filikci kører sin lastbil på tværs. Ligesom han også skal køre spøgelsesbilistens bil ud i nødsporet. Det var – for at bruge Alan Filikcis egne ord – »en mærkelig oplevelse.«

Efterfølgende har Alan Filikci fået mange rosende ord med på vejen for sit heltemod.

»Det er sgu lidt sjovt på en eller anden måde, men også mærkeligt,« som Alan Filikci udtrykker det.

Spøgelsesbilisten var en 79-årig mand, der bliver sigtet som vanvidsbilist som følge af de nye regler på området. Han er ikke mistænkt for at være påvirket af hverken spiritus, medicin eller andre ulovlige stoffer.