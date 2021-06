26-årige Hans Kristian Wium Olesen og 28-årige Kasper Windfeld Jakobsen fik sig noget af en overraskelse, da de fredag gik på Facebook.

Her opdagede de nemlig et opslag, der handlede om dem selv, som var blevet delt mere end 5.000 gange.

»Det var totalt surrealistisk og jeg gik nærmest lidt i chok. Jeg blev utrolig rørt og overvældet,« lyder det fra 26-årige Hans Kristian Wium Olesen.

Han er en af de to fyre, som 57-årige Alan Gottschalck Stougaard efterlyste på Facebook efter en togtur, der udviklede sig dramatisk fredag den 4.juni. Her havde de unge fyre forsøgt at lette den trykkede stemning ved at købe kolde øl til togets passagerer.

Den positive oplevelse fik Alan Gottschalck Stougaard til at dele episoden på Facebook, hvor han fortalte om hændelsen og efterlyste de to unge gutter.

Opslaget er sidenhen blevet delt mere end 5.000 gange og har fået over 4.000 likes, og nu er det altså lykkedes at finde frem til de to fyre. De er begge overraskede over den respons og opmærksomhed, der er kommet efter episoden.

»Jeg havde slet ikke forventet den reaktion. Det var en impulsiv handling, der skulle komme til glæde for alle, når nu vi havde muligheden for at gøre noget for at lette stemningen,« siger Kasper Windfeld Jakobsen og fortsætter:

»Jeg synes, det er fantastisk, at det kan have så stor betydning for så mange mennesker. Det er dejligt, overvældende og en fed fornemmelse,« fortæller han.

Kendte ikke hinanden på forhånd

Hans Kristian Wium Olesen var en af de passagerer, der sad i den togkupé, hvor røgen uviklede sig tæt. Da han blev bedt om at forlade toget, sammen med de andre passagerer, oplevde han, at stemningen var nedtrykt, og at nogle folk var rystede.

Han faldt hurtigt i snak med Kasper Windfeld Jakobsen, hvorefter de to blev enige om, at udnytte ventetiden med en kold øl.

»På vejen bliver vi så enige om at skaffe en ramme kolde øl, som vi kunne dele ud til de andre passagerer. Det var en træls oplevelse, men den skulle ikke ødelægge stemningen. Det var fredag og vejret var godt,« fortæller han.

Beslutningen, om at komme tilbage med kolde øl, blev taget godt imod. De fortæller, at folk først var ydmyge og stille, men at stemningen hurtigt blev vendt til grin og højt humør, trods en ubehagelig oplevelse.

Nogen gange skal der virkelig ikke større ting til at gøre andre glade, og det synes jeg, vi alle kan lære af Hans Kristian Wium Olesen

Da Hans Kristian Wium Olesen opdagede Facebook-opslaget fredag aften, sad han i sin baggård med nogle venner og drak øl. Og han blev mildt sagt chokeret.

»Til at starte med grinte jeg helt hysterisk af det, fordi jeg tænkte, at det jo bare var en ramme bajer. Men jo mere jeg tænkte over det, jo mere forlegen blev jeg. Det varmer utrolig meget og er enormt overvældende at Alan og mange andre synes, det var en dejlig ting at gøre,« fortæller han og opfordrer andre til at gøre lignende i andre situationer:

»Nogen gange skal der virkelig ikke større ting til at gøre andre glade, og det synes jeg, vi alle kan lære af,« siger han.