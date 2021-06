En dramatisk togtur fredag endte i en hyldest til to unge fyre fra 57-årige Alan Gottschalck Stougaard. Nu efterlyser han dem.

Hvad der for Alan Gottschalck Stougaard startede som en stille og rolig fredag tog hurtigt en drejning. Han var på vej til Jylland i tog, da der pludselig kom røg fra de forreste togsæt.

Toget standsede på Korsør Station, hvor alle passagerer blev bedt om at forlade toget, hvorefter brandvæsen og politi dukkede op.

»Der begyndte at komme uro, og vi fik at vide, at toget ikke ville komme til at køre videre. Så vi skulle over på modsatte perron, hvor vi blev bedt om at finde en ny pladsbillet, og der begyndte folk straks at være forvirrede« fortæller Alan Gottschack Stougaard.

Men herfra tog stemningen en positiv drejning.

»Folk begyndte straks at hjælpe hinanden, og det var simpelthen så fantastisk, fordi folk stod, som om de havde kendt hinanden i mange år,« fortæller han og fortsætter:

»Pludselig kommer de her to unge fyre gående og råber, at selvom det havde været en ubehagelig oplevelse, så skulle vi huske på, at det var godt vejr.«

De to fyre havde i den forbindelse derfor været ovre i kiosken på Korsøg Station for at købe kolde øl til de andre passagerer.

»Jeg husker tydeligt, at der kommer den her dame over, og vil give fyrene 20 kroner for øllen, men de sagde pænt 'nej tak, den her giver vi, der skal noget glæde til på sådan en oplevelse'. Det var simpelthen så fantastisk oven på en tid, hvor man hakker på hinanden med corona og vacciner,« siger han.

Denne lyst til at glæde andre, har nu fået Alan Gottschack Stougaard til at lave et Facebook-opslag, hvor han efterlyser de to unge fyre.

»Jeg vil gerne takke dem og give dem en kasse øl, fordi jeg synes, de skabte så meget glæde, der fik folk til at blomstre op. De var i hvert fald med til at redde min dag, og de fortjener en hyldest for den næstekærlighed, som de delte ud af« fortæller Alan.

I sit Facebook-opslag opfordrer han til at dele opslaget, som indtil videre har modtaget 1.700 likes og er blevet delt 2.100 gange.