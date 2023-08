Danmark og Sverige lærte ikke nok af lektien fra terrorangreb på Charlie Hebdo. Det skriver terrorganisationen al-Qaeda i en ny udmelding, hvor der opfordres til angreb.

Den seneste tids koranafbrændinger i Danmark og Sverige har vakt voldsomme reaktioner i den muslimske verden, og den danske regering arbejder på et forbud.

Nu har verdens måske mest berygtede terrororganisation, al-Qaeda, også meldt sig på banen i den betændte konflikt.

Tore Refslund Hamming, der er ph.d. i militant islamisme, udlægger i et opslag på X indholdet i en udmelding, som søndag blev delt på al-Qaedas centrale mediebureau, al-Sahab.

Titlen på udmeldingen er »Forpligtelsen til at angribe de aggressive folk«.

Ifølge Tore Refslund Hamming fokuseres der i to ud af tre sider af udmeldingen på koranafbrændingerne i Danmark og Sverige, der italesættes som et koordineret angreb på alle muslimer fra landenes befolkninger og regeringer.

»Danmark og Sverige er to små, foragtelige lande, som ikke udgør mere end to små pletter på verdenskortet.«

Derefter bliver udmeldingen mere aggressiv, beretter Tore Refslund Hamming. Der opfordres således helt specifikt til angreb på de to lande.

»Mennesker af islam i Sverige, Danmark og hele Europa – hævnens pligt er placeret hos jer,« skriver al-Qaeda.

Alright, ny og temmelig voldsom udmelding fra al-Qaida, der blev udsendt i går på baggrund af koranafbrændingerne i Sverige og Danmark.



Kort fortalt så er beskeden, at nu er der krig og dette skal hævnes.



En kort her pic.twitter.com/scsOA8Y5hc — Tore Refslund Hamming (@ToreRHamming) August 14, 2023

Direkte krigserklæring

Tore Refslund Hamming kalder udmeldingen for »voldsom« og skriver i øvrigt, at hans bedste vurdering af, at det skærper terrortruslen mod danmark »betragteligt«.

«Det her er den mest direkte opfordring fra militante islamister til terror mod Danmark siden Muhammedkrisen,« skriver forskeren i militant islamisme.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) har tidligere bekræftet over for TV 2, at koranafbrændingerne har skærpet truslen mod Danmark.

Yaqoub Ali, der engang var en af de mest indflydelsesrige personer i det militante islamistiske miljø i Danmark, og som leder af bevægelsen Kaldet til Islam rekrutterede unge mænd til hellig krig, ser også et nybrud i udmeldingen, skriver han på X.

»Man må sige, at ordren nu ændres til direkte krigserklæring. Jeg vil være bekymret!«

Som leder for Pro Al-Qaeda afdelingen i Dk, var beskeden fra Al-Qaeda i årene 2013-2019: Vi ønsker ikke angreb på Dansk jord . Grunden til det ordre kan jeg ikke afsløre.



Men man må sige, at ordren ændres nu til direkte krigserklæring.



Jeg vil være bekymret! https://t.co/xlJgYPfK2Z — Yaqoub Ali (@ali_yaqoub03) August 14, 2023

