Pas på, hvis du har planer om at bade i Øresund i din sommerferie – eller generelt i løbet af sommeren.

For en forholdsvis lille fisk, der har bredt sig i lokalområdet, kan nemlig let ødelægge strandoplevelsen.

Det fortæller Jens Peder Jeppesen, akvariechef for Øresundsakvariet i en pressemeddelelse ifølge Helsingør Dagblad.

Mere nøjagtigt drejer det sig om den nytilkomne fiskeart, lille fjæsing, der er en mindre udgave af fjæsingen, som ses på billedet øverst i denne artikel.

Lille fjæsing trives bedst i sandet, der ligger i 40-80 centimeters dybde. Dermed befinder den sig i trædehøjde fra mange badegæster.

Man kan dog beskytte fødderne:

»Hvis man bruger badesandaler, så er det ikke noget problem,« siger Jens Peder Jeppesen, der frygter, at mange badegæster vil blive stukket i år.

For bare få år tilbage var fisken ellers sjælden på de kanter, men klimaforandringer har gjort det mere attraktivt for fisken at opholde sig i Øresundsområdet.

Fjæsingens stik gør meget ondt, men er sjældent farligt.

Man vil ofte få kraftige smerter, hævelser og misfarvning omkring stiksåret. Man kan desuden opleve, at smerterne kan stråle ud i hele armen eller benet og man kan blive svimmel og få hovedpine.

Bliver man stukket kan man gøre følgende: