Hovedstadens Akuttelefon – 1813 – oplever i øjeblikket, at flere henvender sig med senfølger og skader efter et længerevarende indtag af lattergas, fortæller Asmus Bisgaard, der er overlæge ved Hovedstadens Akuttelefon.

»Der bliver blandt andet ringet ind om angstanfald, forfrysninger, beretninger om blandingsmisbrug og langvarrigt koncentrationsbesvær,« siger han til DR P4 København.

Typiske symptomer ved indtag af lattergas er hovedpine, svimmelhed og kramper, men et stort forbrug af lattergas kan få konsekvenser for helbredet på længere sigt og vise sig som gener lang tid efter, man har indtaget gassen, fortæller Asmus Bisgaard til DR P4 København.

»Det kan være langtidsskader i nervesystemet, der gør, at man mister følesansen og dermed førligheden, man kan få leverskader, og det værste er, at man kan dø af iltmangel,« siger han til DR P4 København.

I 2017 modtog Hovedstadens Akuttelefon - 1813 - 11 opkald om problemer med lattergas.

Sidste år var der 29 henvendelser, og i år har der indtil videre været 22, der har ringet ind.

Selvom der har været en del fortællinger om lattergas, og mange ringer ind med akutte skader med indånding af lattergas, så havde Asmus Bisgaard ikke forventet opkaldene om senfølger og de længerevarende skader.

»Det kommer bag på mig, at der kommer andre skader såsom forfrysninger, angstanfald og enkelte, som har prøvet det (lattergas, red.) i forbindelse med selvmordsforsøg,« siger han til DR P4 København.

Fra 2016 til 2018 oplevede Giftlinjen en fordobling i antallet af opkald i forbindelse med indtag af lattergas fra 20 til 40 opkald om året.

Og her oplever man også, at hovedparten af henvendelserne de sidste par år omhandler nerveskader.

»Folk kommer ind med føleforstyrrelser i hænder og fødder, arme og ben, og nogle kan ikke stå på benene, så slemme er de her følgevirkninger,« siger Dorte Fris Palmquist, der er overlæge på Giftlinjen til DR P4 København.

Lige som Asmus Bisgaard, fra Hovedstadens Akuttelefon, mener Dorte Fris Palmquist også, at et stort forbrug af lattergas over en længere periode kan være skadende.

»Vi har set nogle eksempler, hvor der er noget, der tyder på, at patienterne får blivende skader,« siger Dorte Fris Palmquist og fortsætter:

»Det er jo en ret høj pris at betale for at inhalerer lattergas, hvis man ikke kan fungere i sin hverdag, ikke kan passe sit arbejde eller studie,« siger hun til DR P4 København.