De fleste læger holder lukket i påskedagene.

Og derfor er der lige nu mere end almindeligt travlt på akuttelefonen, fortæller Region Hovedstaden til B.T.

Derfor opfordrer regionen nu til, at man kun ringer til akuttelefonen, hvis der er tale om akut eller livstruende sygdom eller skade.

»Vi vil selvfølgelig rigtig gerne hjælpe, men det skaber desværre problemer med ventetid, når der er så mange, der ringer ind med ikkeakutte problemer,« siger Jonas Egebart, der er direktør i Akutberedskabet.

»Vi oplever desværre, at mange ringer og skal have fornyet recepter. Vi vil selvfølgelig gerne hjælpe, men det risikerer jo at optage en telefonplads fra akut syge,« siger han.

Der har været travlt på akuttelefonen siden torsdag, og der har siden været flere perioder med meget lange telefonkøer.

»Der er flest, der ringer ind om formiddagen. Kl. 12 i dag havde vi 250 i kø. Når der er så mange, kan der være halvanden times ventetid. Her til eftermiddag er der mere ro på, og vi har under 150 i kø,« siger Jonas Egebart.

På akuttelefonen har man øget bemandingen i påskedagene og kaldt ekstra personale ind på de tidspunkter, hvor man ved, der er ekstra travlhed på telefonerne.

På akuttelefonens hjemmeside kan man finde en guide til 1813 – og hvordan man kan få fornyet recepter.