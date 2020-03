Efter mistanke om coronasmittede patienter måtte Bornholms akutmodtagelse i Rønne i går søndag lukke ned.

Det skete efter, at to bornholmere i går blev podet for Covid-19 på hospitalets akutmodtagelse. Det oplyser Bornholms Kommune.

Efter podningnen vurderede Hospitalet, at det var nødvendigt med en grundig rengøring.

Derfor lukkede akutmodtagelsen ned i tidsrummet 18-21.

Ifølge Bornholm.nu var dele af personalet iført beskyttelsesdragter.

De podede patienter havde begge opholdt sig i Norditalien. Hvorvidt, de er smittet med corona eller ej, vides ikke endnu.

Podningerne er netop blevet sendt med fly til København, hvor de skal analyseres. Svaret forventes at komme inden for det kommende døgn.

De to patienter opholder sig nu i hjemmekarantæne.