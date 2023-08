De fleste har været møllen igennem med at vente på skadestuen i flere timer. Bedst af alt så skal man ringe til lægevagten inden man dukker op på akutmodtagelsen.

Men stik mod retningslinjerne går mere end 100 patienter i hovedstadsområdet hver dag uden om lægevagten, når de kommer akut til skade. Det skriver TV 2 Kosmopol.

Hvis man ikke ringer til vagten og tager direkte på skadestuen, så kan man rende ind i mange timers ventetid.

Hvis man i stedet havde ringet til lægevagten, så kunne man blive dirigeret til et andet hospital, som har kortere ventetid og dermed komme hurtigere til en diagnose og hjælp.

Sidste år gik næsten 45.000 patienter ind ad dørene på Region Hovedstadens akutmodtagelser med akut skade eller sygdom uden først at være visiteret fra egen læge eller akuttelefonen.

Det svarer til 123 i gennemsnit hver dag.

Overlæge på akutmodtagelsen i Esbjerg, Henrik Ømark kalder tallene fra Region Hovedstaden for alvorlige.

Han har selv oplevet selvhenvendere, som er kommet ind på akutmodtagelsen med en blodprop, uden at det pågældende personale var vidende om situationen.

»De har typisk haft trykken i brystkassen, og pårørende har kørt dem direkte ind, fordi de tænkte, det nok var hurtigere i stedet for at ringe 112. Jeg har stået med nogle selvhenvendere med ganske alvorlige blodpropper i hjertet, som skulle have akut behandling,« siger han til det regionale medie.

Han kalder det derfor med sine egne ord 'en pissefarlig trend'.

Over 900.000 opkald til landets lægevagter fra borgere blev sidste år afbrudt, inden telefonen blev besvaret i den anden ende. Det svarer til hvert fjerde opkald.

Afbrydelserne er sket, enten fordi patienterne er blevet smidt af linjen, eller fordi patienterne selv har lagt på.