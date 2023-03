Lyt til artiklen

En kombination af mangel på hænder og pres på medarbejderne har nu ført til, at Glostrup Hospitals akutklinik lukker for visse patienter i aften- og nattetimerne.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Ændringen træder i kraft fra i dag og gælder resten af året. Det betyder ifølge lokalmediet, at der i tidsrummet fra klokken 21 til klokken 07 bliver lukket for ambulancekørsler og akutte medicinske patienter.

Årsagen til det drastiske skridt er, at der ikke har været hænder nok, og det har gjort det svært for de ansatte at nå det hele.

Til TV 2 Kosmopol fortæller Jakob Hendel, der er vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital, at det 'har været en hård tid':

»Desværre er Glostrup nu så udfordrede af for mange ledige stillinger kombineret med mange patienter, at det tærer for meget på arbejdsmiljøet og kan udfordre patientsikkerheden. Derfor har vi besluttet for en tid at lukke Akutklinikken om natten,« siger han.

Patienterne, der bliver berørt af ændringen, skal nu i stedet til hospitalerne i Hvidovre og på Amager.