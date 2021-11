Hovedstadens Akutberedskab var fuldt ud klar over, at de sendte to ambulancereddere helt uden politi ud til en borger, der havde truet med selvmord og var i besiddelse af to hardball-pistoler.

Der var bare ét problem. Ambulanceredderne havde ikke fået besked om hardball-pistolerne, der ligner rigtige pistoler, ligesom akutberedskabet heller ikke havde informeret politiet om de våben-lignende genstande.

Det bekræfter Hovedstadens Akutberedskab over for B.T.

Episoden udspillede sig torsdag den 4. november, da to ambulancereddere blev sendt ud til en mand på en adresse i Sydhavnen, der truede med at begå selvmord.

Her blev utrygheden for alvor stor, da borgeren fremviste hardball-pistolerne, uden ambulanceredderne var klar over, at de var ufarlige.

Hovedstadens Beredskab bekræfter episoden overfor B.T., hvor operationschef Tim Ole Simonsen fortæller, at redderne har følt sig truet.

»Når sådanne episoder sker, hvor reddere har følt sig truet og stresset, forsøger vi altid at håndtere det med bestemte procedure. De er også iværksat i det her tilfælde.«

På trods af at der nu, ifølge Hovedstadens Beredskab, bliver taget hånd om redderne, så møder episoden stor kritik fra Reddernes Fagforening, der mener, Regions Hovedstadens Akutberedskab har fejlet ved tilsyneladende at sende to ambulancereddere ud til en potentiel farlig situation uden først at informere dem.

»At der er tale om hardball-pistoler, gør ingen forskel, for det vidste redderne jo tilsyneladende ikke, da patienten fremviser pistolerne. Redderne er blevet sendt uforberedt ud på en opgave, som efter det jeg får at vide her, kunne være potentielt farlig for dem. Og det er i vores optik under al kritik,« fortæller Maja Korshin, talsperson for Reddernes Fagforening, efter B.T. har fremlagt hende sagen.

»Forestil dig den trussel man føler i det øjeblik, en person hiver en pistol frem. Om den så er rigtig eller ej. Det kan enhver sige sig selv er en chokerende oplevelse, også for ambulancereddere, som er vant til at stå model til lidt af hvert,« slår hun fast.

Hun undrer sig også over, hvordan Region Hovedstadens Akutberedskab kunne være sikre på, at der var tale om hard-ball – pistoler og ikke rigtige pistoler.

Desuden mener hun, at akutberedskabet som minimum burde have oplyst ambulancefolkene om genstandene og den potentielt svære opgave, de blev sendt ud til, så de kunne være så godt forberedte som muligt.

Region Hovedstadens Akutberedskab bekræfter overfor B.T., at de fik et sundhedsfagligt 112-opkald, hvor en borger efterspurgte hjælp. De oplyser, at situationen blev afdækket grundigt i et langt opkald, hvor borgeren oplyste, at han havde to hardball-pistoler.

»Han udtrykker flere gange eksplicit, at han ikke kunne finde på at skade nogen. Den sundhedsfaglige vurdering er, at borgeren ikke er farlig for andre. Ambulancepersonalet blev derfor ikke orienteret om, at borgeren var i besiddelse af hardball-pistoler,« lyder det i et skriftligt svar fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

Ifølge Akutberedskabet blev hardball-pistolerne roligt overdraget til ambulancepersonalet på borgerens initiativ, ligesom de ud fra hændelsen ikke havde grund til at tro, at situationen var tilspidset.

»Set i bakspejlet burde vi have informeret personalet om situationen, så de ikke blev utrygge i mødet med borgeren. Personalet blev efterfølgende tilbudt en debriefing-samtale, og vi har sat gang i en hændelsesanalyse med alle implicerede parter. Dertil har vi udmeldt til alt personale i Vagtcentralen, at vi fremadrettet altid informerer politi ved information om våben.«

Men den udmelding giver Maja Korshin ikke meget for. Hun synes, det er bemærkelsesværdigt, at de våben-ligendende genstande ikke er blevet nævnt for ambulanceredderne.

»Akutberedskabet siger jo, at våbenet har fyldt meget i samtalen. Det synes jeg ikke er beroligende, og slet ikke når ambulanceredderne ikke får det at vide. Så synes jeg faktisk, det er foruroligende,« siger hun og fortsætter:

»Jeg kan jo ikke vide, hvad der præcis er blevet sagt, men jeg er forundret over deres vurdering. Hvad hvis han nu løj, og det ikke havde været en hardball-pistol, men rigtige pistoler? Det synes jeg ambulanceredderne havde krav på at vide.«

Akutberedskabet fortæller til B.T., at de ikke kan komme nærmere ind på, hvad der ligger til grund for den sundhedsfaglige vurdering.

Selvom Akutberedskabet ikke tilkaldte politiet, vidste politiet alligevel besked.

Politet modtog nemlig, uden om Akutberedskabet, en anmeldelse af episoden, hvorefter de rykkede ud til adressen. Ved politiets ankomst var ambulancepersonale på stedet og i kontakt med manden. Politiet oplyser, at hardball-pistolerne uden dramatik blev overgivet til dem.

Maja Korshin mener, at det nok var denne hændelse, der fik bægeret til at flyde over for ambulanceredderne i Hovedstadens Beredskab, hvorfor et stort antal ambulancer onsdag valgte at nedlægge arbejdet og holde fagligt møde på Rådhuspladsen.

»Der skal noget til, før man som menige medarbejdere gør den slags uden om sine fagforeninger. I mine øjne viser det, at de har mistet tilliden til ledelsen i Regions Hovedstadens Akutberedskab. Det her var dråben for redderne, der længe har døjet med alt for ringe arbejdsvilkår,« siger hun.

Hun påpeger, at Reddernes Fagforening ikke har haft noget med sagen eller arbejdsnedlæggelsen at gøre og ikke kender sagens detaljer.

»Men vi agter at undersøge sagen nærmere. Akutberedskabet i Region Hovedstaden har efterhånden haft en del dårlige sager. Hvor lang snor skal en ledelse have, før man fra regionens side begynder at gøre noget? Skal ansatte komme til skade eller det, som er værre, før regionen begynder at gøre noget ved problemerne? Det kunne jeg godt tænke mig at vide,« siger hun.