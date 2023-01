Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Ambulancer, der holder i kø. Børn med knoglebrud, som må vente i timevis på smertebehandling. Patienter med livstruende sygdomme, som ikke er blevet tilset i tide.

Samtlige af landets 21 akutafdelinger er hårdt presset. Nu slår flere læger alarm.

»Vi forsøger at løbe hurtigere. Men patienter ligger på gangene, når der er pres på, og det sker flere gange om ugen, da der ikke er plads på sygehuset. Der opstår en flaskehals,« siger Christian Skjærbæk, der er ledende overlæge på Regionshospitalet Randers, til TV 2.

Det sker to dage efter, at overlæge Anders Møllekær ved Regionshospitalet Gødstrup ved Herning kunne fortælle om så presset en situation på akutafdelingen, at det har kostet menneskeliv.

»Det er allerede sket, at enkelte af den type patienter (patienter med livstruende sygdomme, red.) er afgået ved døden, og flere har vi kun akkurat reddet på målstregen,« siger Anders Møllekær til Jyllands-Posten, hvor han udtaler sig på vegne af akutafdelingens samlede gruppe af special- og overlæger.

Overfor B.T. lader Anders Møllekær forstå, at det sker jævnligt.

»Det er svært at sige, men det er noget, der sker forholdsvis hyppigt. Mit indtryk er, at det sker cirka én til to gange om ugen. Men jeg har ikke præcise tal på det,« siger han.

En del af årsagen til, at akutafdelingerne er presset i bund, er en stigning i antallet af patienter.

Samlet set er antallet af akutte patienter steget med 4,4 procent fra 2017 til 2021, viser tal, som Databasen for Akutte Hospitalskontakter har trukket for TV 2.

Det lyder måske ikke af meget, men dækker over en stor del af udfordringen.

For patienter, der bliver indlagt på akutafdelingerne, må blive der, hvis sygehusene ikke har mulighed for at tage imod dem – og i så fald optager de sengepladser fra andre akutpatienter.