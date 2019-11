I hver anden klage fra forældre over akut tvangsfjernelse af børn har Ankestyrelsen ophævet afgørelsen.

Når børn bliver tvangsfjernet akut, sker det tit på et fejlagtigt grundlag.

Siden 2016 har hver anden forælder, der har klaget over, at deres barn var blevet tvangsfjernet akut fra hjemmet, fået afgørelsen ophævet af Ankestyrelsen.

Det skriver Kristeligt Dagblad på baggrund af en rapport, som Ankestyrelsen offentliggjorde fredag.

Styrelsen begyndte at registrere klagerne over de akutte tvangsfjernelser i 2016.

Fra da og indtil 2018 er der optalt 229 klager. Ankestyrelsen har ophævet 115 af dem, og antallet af ophævede afgørelser har været stabilt over perioden.

Sagerne kaldes foreløbige anbringelser uden samtykke. De adskiller sig fra de øvrige tvangsanbringelser ved, at barnet bliver fjernet fra hjemmet, før kommunens børne- og ungeudvalg har nået at behandle sagen.

Når der netop er tale om sager, hvor det er vigtigt at handle hurtigt, vil der forekomme fejl i sagsbehandlingen. Det vurderer Birgitte Arent Eiriksson, der er vicedirektør i den juridiske tænketank Justitia.

Hun kalder dog samtidig tallene for problematiske.

- Vi skal huske på, at når man tvangsfjerner et barn uberettiget, så lider barnet og forældrene også overlast. Familierne står i en meget sårbar situation, og derfor er det vigtigt, at man træffer afgørelser på en omhyggelig og retmæssig forsvarlig måde, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Birgitte Arent Eiriksson mener, at antallet af ophævede afgørelser viser, at kommunen ikke træffer de rigtige afgørelser.

Ankestyrelsen angiver i rapporten ikke, hvad årsagerne er til, at hver anden afgørelse ændres.

I en mail til avisen skriver styrelsen dog, at der "erfaringsmæssigt ophæves en del sager på grund af formelle mangler som eksempelvis manglende forsøg på at få samtykke".

Desuden er der tilfælde, hvor styrelsen mener, at der ikke er et akut grundlag for at træffe afgørelsen. Barnet er altså ikke i øjeblikkelig fare.

I samme rapport fremgår det, at flere børn end nogensinde før bliver fjernet fra forældrene mod forældrenes vilje.

Antallet af anbringelser uden samtykke - tvangsfjernelser - er steget årligt siden 2007. Dengang blev cirka 1200 børn tvangsfjernet, mens det i 2018 var omkring 2700 børn, som blev tvangsfjernet fra forældrene.

