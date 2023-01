Lyt til artiklen

Det står grelt til på speciallægefronten i psykiatrien.

For hver fjerde ledige stilling i psykiatrien i Region Syddanmark får ikke en eneste ansøgning.

Det skriver TV 2, der har talt med Anders Meinert Pedersen, der er lægelig direktør for psykiatrien i Region Syddanmark.

Og desværre ser det ud til at være normalen. For de plejer kun at få mellem 0 og 2 ansøgninger per stillingsopslag.

Lægemanglen er generelt en alvorlig trussel for det pressede danske sundhedsvæsen, lyder det fra næstformanden i Lægeforeningen, Anna Mette Nathan.

»Det er jo en bombe under sundhedsvæsenet, at man ikke har læger nok. Det er et stort problem i psykiatrien. Vi har lavet en psykiatriplan, og der er ikke psykiatere til at føre den ud i livet,« siger hun til TV 2.

I Region Syddanmark har antallet af stillinger uden ansøgere været oppe på 14 procent i 2022 og 2021. Det er seks procentpoint mere end i 2019 og 2020.

Regeringen har i regeringsgrundlaget nævnt, at man vil skyde penge i sundhedsvæsenet.

Af regeringsgrundlaget fremgår det blandt andet, at den nye regering vil nedbringe ventelister. Hvilket blandt andet kræver mere personale.

Det skal ske gennem en toårig akutplan, der skal lette presset på sygehusene. Regeringen vil prioritere 0,2 milliarder kroner i 2022, 0,8 milliarder kroner i 2023 og en milliard kroner i 2024 til akutplanen.

Akutplanen har til formål at gøre ventetiden i sundhedsvæsenet kortere, og så skal akutmodtagelserne også blive mere robuste, fremgår det af regeringsgrundlaget.