Siden det første tilfælde af coronavirus blev bekræftet i Danmark, har telefonen ringet nonstop hos Region Hovedstadens akuttelefon.

Det gælder også lørdag, hvor der er ekstraordinært travlt.

Det oplyser oplyser Marie Baastrup, enhedschef ved 1813 (Region Hovedstadens akuttelefon, red.) til TV 2 Lorry.

»Vi har massiv travlhed på telefonerne. Vi har en fuld vagtcentral, og al mandskab er kaldt ind. Vi har rigtig mange opkald med spørgsmål om coronavirus,« siger hun og tilføjer:

»Vi oplever en generel utryghed fra raske borgere og også fra folk med almindelige symptomer på en snue.«

Enhedschefen opfordrer dog raske borgere til ikke at ringe til akuttelefonen.

I stedet kan man orientere sig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor du blandt andet kan læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver syg, og hvordan du skal forebygge smitte.

På hjemmesiden kan du også finde en liste over området, hvor smitten af coronavirussen, COVID-19, er mest udbredt.

Lørdag eftermiddag er der 58.409 bekræftede smittetilfælde verden over. 2.933 har mistet livet som følge af coronavirussen, mens 39.692 er blevet erklæret raske.

Tre danskere er indtil videre bekræftet smittet med virussen. Den første, der blev bekræftet smittet, var TV 2-journalisten, Jakob Tage Ramlyng. Den anden person blev testet på Rigshospitalet, mens den tredje person er ansat på Aarhus Universitetshospital.

Der har ikke været mange informationer fremme om patient nummer to, og det skyldes ganske enkelt, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke giver oplysninger om specifikke personers sygdomsforløb - heller ikke i forbindelse med coronavirussen.

Når der har været oplysninger fremme om patient et og tre skyldes det, at pågældende selv eller deres arbejdspladser - henholdsvis TV 2 og Aarhus Universitetshospital er gået ud med yderligere oplysninger.