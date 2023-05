Den aktivistiske klimabevægelse Extinction Rebellion har ikke påklistret veganske slogans på en københavnsk kødhandler, hævder organisationen.

»Det er ikke os,« siger talsperson Signe Vad overfor B.T.

Det stod ellers oprindeligt i Berlingske, som havde talt med Wagyupusheren – en kødhandler på Vesterbro, der i løbet af året har døjet med uønskede klistermærker på facaden.

'LAD DYRENE LEVE' og 'VEGANSK FØDEVARESYSTEM NU', har der blandt andet stået på klistermærkerne sammen med et Extinction Rebellion-symbol.

Det er sket flere gange, at veganske slogans er blevet påklistret på Wagyupusherens butiksfacader.

Butikkens medstifter udtaler til Berlingske, at han er godt træt af klistermærkerne, som dækker for en QR-kode, han har sat op.

»Det er efterhånden ret træls, for det tager en time at få det fjernet, og så efterlader det et omrids på vores ruder, som efterhånden ser ret sløje ud på grund af klistermærkerne,« siger han til mediet.

Klistermærkerne har Extinction Rebellions logo på sig – men overfor B.T. afviser gruppen altså at stå bag.

»Vi står altid inde for vores aktioner. Vi er stolte af det, vi gør. Og vi går efter systemet og strukturerne – ikke enkeltpersoner og mindre virksomheder. Det kunne aldrig falde os ind,« forklarer talsperson Signe Vad.

Hun går ud fra, at klistermærkerne kommer fra en udbrydergruppe, der beskæftiger sig med dyrerettigheder, siger hun. Hun ved ikke, om hun kender dem.

Signe Vad ønsker ikke at svare på, om hun ser handlingen som god eller dårlig.

Adspurgt, om gruppen tager afstand fra, at nogen har sat klistermærkerne med deres logo på butiksvinduet, svarer hun:

»Tager du afstand fra, at vores kapitalisme er i gang med at ødelægge vores biodiversitet, så dine børn har et kæmpe problem, når de skal vokse op?«