Aktivisterne kræver, at Danmark stopper al våbeneksport til Israel, og de vil i dialog med udenrigsministeren.

En gruppe aktivister, der på femtedagen sultestrejker foran Christiansborg, vil i dialog med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) om stop for tilladelser af våbeneksport til Israel.

Det fortæller Nicholas Nyrop Vinthen, der er en af de fem sultestrejkende aktivister.

- Regeringen kan meget nemt stoppe med at udstede de tilladelser, og en udmelding ville betyde, at vi pakkede vores ting og spiste igen, siger han.

- Men ellers skal han (Løkke, red.) da komme ned og høre, hvorfor det er en god idé at overholde international lovgivning og stoppe med at eksportere våben eller våbendele til lande, hvor der er bare en risiko for, at der begås krigsforbrydelser, siger han videre.

Nicholas Nyrop Vinthen fortæller, at aktivisterne har talt med politikere fra SF og Enhedslisten samt kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

Derudover råber de, de regeringspolitikere, der går forbi dem, an.

- Men enten undgår de os, eller også siger de, at der ikke er våbeneksport til Israel. Det er de konfrontationer, vi føler, vi bliver nødt til at tage, siger Nicholas Nyrop Vinthen.

Det er aktivister fra Palæstina Solidaritetsnetværk, Studerende Mod Besættelsen, Global Aktion og Jøder for Retfærdig Fred, der deltager i sultestrejken.

Og de er villige til at gå langt for deres sag.

- Vi er villige til at blive syge, og vi er villige til at lide fysisk overlast. Vi har så meget støtte omkring os, så vi kan gå rigtig langt, og det ønsker vi at gøre, hvis det trækker ud.

- Men jeg tror også, at regeringen følger presset fra så mange sider, at vi selvfølgelig håber, at de hurtigt bliver klogere, siger Nicholas Nyrop Vinthen.

Han tilføjer, at gruppen har en læge til at tilse aktivisterne, men at det er deres egen beslutning, om de vil fortsætte ud over lægens anbefaling.

Aktivisterne spiser ikke fast føde under strejken, men indtager blandt andet vand og elektrolytter.

I begyndelsen af maj opsatte gruppen Studerende Mod Besættelsen, der altså også er med til at arrangere sultestrejken, en teltlejr ved Københavns Universitet (KU) som del af en propalæstinensisk demonstration.

Søndag blev teltlejren pakket sammen.

Demonstranterne havde en række krav til universitetet, heriblandt at KU skulle droppe sine investeringer i virksomheder med aktiviteter på Vestbredden.

Dette blev imødekommet, få dage inden lejren blev opløst.

/ritzau/