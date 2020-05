Plejehjemmet Vonsildhave i Kolding har været hårdt ramt af coronaudbruddet, hvor i alt 11 beboere og otte ansatte er blevet smittet, mens syv af beboerne er døde med coronavirus.

Og nu tyder noget på, at det kan være pårørende, der har bragt coronasmitten ind på plejehjemmet.

Det viser en aktindsigt i kommunikationen mellem kommunen og det private plejehjem, som JydskeVestkysten er kommet i besiddelse af.

Her står der, at kommunens plejehjemschef besøgte stedet i starten af april, hvorefter hun noterede, at smittekilden ikke kunne identificeres, men at der var sammenhæng mellem de pårørendes besøg og udbruddet på plejehjemmet.

Flere plejehjem i Danmark har været hårdt ramt af covid-19. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Flere plejehjem i Danmark har været hårdt ramt af covid-19. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Ifølge aktindsigten skulle en pårørende have været smittet med coronavirus, mens personen efterfølgende var i kontakt med flere af plejehjemmets beboere, inden der blev nedlagt et besøgsforbud 11. marts.

»Der var sammenfald, og det kan ikke udelukkes, at smitten kom ind ad den vej. Det, som plejehjemschefen beskriver, er det, jeg har hørt om en mulig smittekilde på Vonsildhave,« siger seniordirektør Annette Lund.

Da plejehjemmets første beboer blev testet positiv for coronavirus 25. marts, var sundhedsmyndighederne gået væk fra at opspore smittekilden, og derfor havde man på Vonsildhave da også besluttet at følge myndighedernes anbefalinger om at sende smittede medarbejder hjem, mens smittede beboere skulle blive i deres lejligheder.

Anna Lund forklarer videre, at der kan være mange årsager til smitten på stedet, da både frivillige, flyttemænd, vagtlæger og andre personer har været inde på plejehjemmet et par dage inden 11. marts.

Derudover viste den første beboer først tegn på virussen 14 dage efter besøgsforbuddet, og Kolding Kommune har ifølge seniordirektøren heller ikke forsøgt at finde frem til smittekilden efterfølgende.

Plejehjemmets virksomhedschef, Ditte Korsager, kan desuden ikke afvise, at smitten kan være kommet ind på stedet med andre beboeres familiemedlemmer. Hun mener, det næsten har været umuligt at klarlægge smittekilden, da mennesker kan smitte uden at have symptomer på coronavirus.

Annette Lund er i den forbindelse heller ikke sikker på, om det havde hjulpet at finde frem til den oprindelige smittekilde på Vonsildhave.

Ifølge seniordirektøren har man flere gange kontaktet Statens Serum Institut om udbruddet på Vonsildhave for at få svar på, hvad man skulle gøre. Men på det tidspunkt fortalte sundhedsmyndighederne, at man i Danmark ikke længere sporede smittekilder, da man ikke vidste, hvad det skulle hjælpe, fordi en coronatest kun giver et øjebliksbillede.