Aktiemarkedet styrtdykker mandag morgen.

Det sker, fordi det gigantiske russiske energiselskab Gazprom før weekenden meldte ud, at gasleverancerne fra Nord Stream 1 til Europa er sat på pause.

»Stop for russisk naturgas sender kuldegysninger gennem markederne,« skriver Nordea i sin morgenrapport ifølge Finans.dk.

Det såkaldte C25-indeks – de største danske aktier – er faldet med to procent, lyder det.

Og mandag forventes at blive blodrød over en bred kam.

»Europa var lukket, da Gazprom kom med meldingen, men regningen ser ud til at komme i dag (mandag, red.), hvor de europæiske aktier står til at falde 3 procent fra morgenstunden,« skriver chefanalytiker Kim Fæster fra Jyske Bank i en kommentar ifølge Euroinvestor:

»Euroen er også svækket over for dollar til under 0,99 og er på det laveste niveau i 20 år.«

Det vil mandag ikke være muligt at aflæse, hvordan aktiemarkedet i USA vil blive påvirket, for her holdes der lukket på grund af Labor Day.

Gazprom har meldt ud, at det er på grund af vedligeholdelse af Nord Stream 1, at gasleverancerne er blevet lukket på ubestemt tid.

