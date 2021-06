Et ekstremt kursudsving på en dansk aktie har givet voldsomme rystelser blandt iagttagere og investorer.

Det gælder også for aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen, der »med lige dele forbavselse og gru« har set, hvordan kursen på Orphazyme-aktien torsdag steg med helt op til 1.400 procent på den amerikanske børs.

Selskabet har selv meldt ud, at den voldsomme kursstigning, der endte med en fremgang på 300 procent, ikke kan forklares med nogen nyheder eller meddelelser fra selskabet.

»Det er et udtryk for den usunde tendens, der er opstået i et marked, som er drevet af utrolig høj likviditet, hvor der er rigtig mange – også private – der nærmest overfalder aktier,« siger Jacob Pedersen.

Ifølge aktieanalysechefen kan så voldsomme kursudsving, der ikke kan begrundes i egentlige, faktiske forhold omkring selskabet, skabe grobund for en fundamental tvivl på aktiemarkederne.

»Det sætter i sin grund spørgsmålstegn ved, om aktiemarkedet giver et godt billede af værdien af et selskab,« siger Jacob Pedersen og fortsætter:

»Jeg lever af at fortælle folk, hvad det er, de skal købe. Når det er sådan, at et selskab fra den ene dag til den anden stiger 300 procent, uden at der ligger en nyhed til grund for det, så bliver der hurtigt sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet giver mening at vurdere aktier,« siger Jacob Pedersen.

Der blev torsdag handlet 7,2 millioner aktier i Orphazyme, der udvikler medicin mod sjældne sygdomme. Det er mere end 100 gange det normale.

Anders Vadsholt, finansdirektør i Orphazyme, tror der er tale om spekulation.

Handlen med aktien blev stoppet 20 gange undervejs, men blev genstartet hver gang. Jacob Pedersen mindes ikke at have set noget lignende.

»At handlen med en aktie bliver standset 20 gange på en dag, vil jeg kategorisere som uhørt. Det kan måske være sket før, men det er den slags observationer, der stort set aldrig sker,« siger han.

Hvad der er årsagen til kursens himmelflugt, er uklart.

»Her og nu kan vi kun gisne om det, men det er hævet over enhver tvivl, at der er rigtig mange investorer, der er gået i samme retning, uden at de har været bevidst om, hvad værdien er af selskabet.«

»Fra mit synspunkt er det et kæmpe problem,« siger han.

Gennem de seneste måneder har der været flere eksempler, hvor der er blevet købt voldsomt op i aktier i selskaber, uden at der er nogen logiske grunde til det.

Fænomenet er blandt andet set i spilforhandleren GameStop og biografkæden AMC, som trods økonomiske udfordringer har kunnet se deres aktie storme i vejret.

Det er blandt andet sket via sociale medier som Reddit, hvor brugere har opildnet hinanden til at hoppe med på vognen.

Ifølge Jacob Pedersen er der bagvedliggende årsager, der kan forklare, hvordan kurseksplosionerne kunne ske.

»Vi ved, at der er rigtig meget likviditet i øjeblikket, fordi folk ikke har kunnet bruge deres penge på rejser og restaurantbesøg, så der er mange penge, der flyder ind i aktiemarkedet,« siger han og fortæller, at opgørelser fra USA viser, at penge fra almindelige borgere på det seneste er strømmet ud på aktiemarkederne.

»Der er fair at sige, at der er kommet aktiemarkedsturister ind, der normalt ikke færdes på aktiemarkedet. Der er ikke alle, der er lige opmærksomme på, hvad en aktie er værd,« siger han.