Markedet hjemsøges i øjeblikket af tal, der rasler nedad.

Det går ikke godt på aktiemarkederne, og bekymringen er så småt begyndt at brede sig blandt danske aktieanalytikere, investorer og virksomheder.

Dertil kommer et løfte fra USA's præsident, Donald Trump, om at indføre en forhøjet toldsats på europæiske virksomheder.

En toldsats, som også vil ramme Danmark hårdt.

Danske eksportører af mejeriprodukter såsom blåskimmelost, smør og havartiost, og svinekød i form af forarbejdede varer, som pølse og skinke, bliver ramt af den højere told og får dermed sværere ved at sælge deres varer på det enorme amerikanske marked, fortæller Landbrug & Fødevarers handelspolitiske chef, Kenneth Lindharth Madsen til Ritzau.

Ifølge Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef hos Sydbank, kan vi i Danmark trøste os med, at vi ikke er hårdest ramt af Trumps forhøjede toldsatser.

Andre lande som Tyskland, Frankrig og Italien er nogle af de mest udsatte lande for en forhøjet toldsats, der bl.a. er rettet mod flyindustrien.

Donald Trumps bebudede toldsatser er en del af præsidentens 'America First'-agenda, som har til hensigt at værne om det amerikanske marked og sikre, at der holdes liv i de amerikanske industrivirksomheder.

Men her stopper optimismen også for aktieanalysechefen.

»Det er usikkerhed om, hvor høj den økonomiske fremgang bliver i 2020. I værste fald kommer vi en situation, hvor økonomierne kommer i bakgear, og det er hovedbekymringen,« siger han.

Den bekymring er ikke grebet ud af den blå luft, slår Jacob Pedersen fast, for der er »meget pålidelige« indikatorer på, at USA's økonomi slår i bakgear inden for den nærmeste fremtid.

»I USA breder mismodet sig gevaldigt især i industrivirksomhederne, og det er lidt det, der går igen, når man kigger rundt i verden. Det er blandt industrivirksomhederne, at vi ser udfordringerne,« siger han.

Årsagen til bekymringen er en kende indviklet, fortæller Jacob Pedersen, men drejer sig i bund og grund om en amerikansk rentekurve, der er vendt på hovedet.

Kurven illustrerer afkastet som investorer vil kunne forvente at få på langsigtede og kortsigtede renter.

Det betyder, at man som investor normalt vil kunne forvente en højere rente på en obligation med en 30-årig løbetid end hos en obligation med to års løbetid.

Den tommelfingerregel ændrer sig imidlertid i perioder - det der hedder en 'omvendt rentekurve' - hvor de lange renter pludselig bliver lavere end de korte.

»Det er en ret pålidelig indikator for, at vi er på vej ud i en kraftig økonomisk opbremsning og formentlig også en recession inden for det næste år til halvandet,« siger Jacob Pedersen.

Jacob Pedersen fortæller, at han konstant overvåger udviklingen på markedet, og at han har måttet sande, at udviklingen den seneste tid ser foruroligende ud.

»Hen over den seneste måned, der er nogle af de alarmlamper, jeg har holdt øje med, gået fra så småt at være tændt til at blinke rødt.«

Vi kan dog ifølge Jacob Pedersen bryste os af en mulighed for redningsvest i oktober.

»Tarifferne træder i kraft 18. oktober, men EU og USA har møde den 14. oktober, så de kan faktisk nå at stoppe de tariffer,« siger han.