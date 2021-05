Politikerne har varslet en plan for gradvis retur på arbejdet fra 21. maj. Intet er dog præsenteret endnu.

Det seneste år har budt på hjemmearbejde for mange danskere, men fredag ventes en gradvis tilbagevenden til normalen at begynde.

I starten af maj varslede politikerne en plan for en gradvis normalisering fra 21. maj. Den er dog endnu ikke præsenteret.

Men når danskerne gradvist skal tilbage fysisk på arbejde, skal det ske efter lokale modeller, som passer den enkelte arbejdsplads.

Det mener Sara Vergo, formand for de offentligt ansatte i Djøf, der organiserer samfundsvidenskabelige og erhvervsøkonomiske akademikere.

- Vi håber på, man laver en gradvis genåbning, hvor beslutningerne lægges ud lokalt, og der kigges på, hvordan det passer på den enkelte arbejdsplads, til medarbejderne og de opgaver, der skal løses, siger hun.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik arbejdede lidt flere end hver sjette dansker regelmæssigt hjemmefra sidste år.

Det er mere end dobbelt så mange som året før - og det højeste, der er målt i den tid, statistikken er ført.

I andet kvartal, hvor samfundet var lukket ned, var det hver fjerde, mens fire ud af ti danskere gjorde det af og til.

Omkring otte ud af ti af de offentligt ansatte hos Djøf arbejder hjemmefra hele arbejdsugen, mens det er omkring 60 procent af de privatansatte.

Men andre arbejder også delvist hjemmefra. Så det rammer en stor del af fagforeningens 100.000 medlemmer.

- Vi kan høre på rigtig mange medlemmer, at der er brug for at komme tilbage. Mange mistrives ved at sidde derhjemme på fuldtid, siger Sara Vergo.

Andre trives dog med hjemmearbejde, ligesom at mange gerne vil tilbage et par dage om ugen.

- Men vi kan se, at mange mistrives ved at arbejde hjemme. Der er brug for et signal om, at de ikke er glemt, siger hun.

Hun håber derfor på, at man snart begynder at få folk tilbage på arbejde.

- Især dem, der trænger allermest - de skal afsted nu. Ellers er jeg bange for, der er for mange, som mister gejsten, siger formanden.

Det kan være, der snart kommer nyt omkring planen for den gradvise retur til arbejdspladserne.

Mandag mødes partierne bag genåbningsaftalen for at forhandle den næste fase, som indledes 21. maj.

/ritzau/