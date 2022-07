Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fremadrettet bliver det væsentligt dyrere for Airbnb-værter at annullere bestillinger i sidste øjeblik.

Fra 22. august vil bøden for annulleringer mindre end syv dage før aftalt check-in nemlig blive tidoblet.

De 100 dollar, det i dag maksimalt koster, vokser dermed til 1000 dollar - altså fra cirka 730 kroner til knap 7300 kroner. Det oplyser firmaet på deres hjemmeside.

»Når værter annullerer gæster af årsager, der kan forhindres – såsom ved dobbeltbooking eller et ønskeom at være vært for venner og familie i stedet – mister gæster tilliden til at booke på Airbnb, og dette påvirker alle værter og skader hele vores forretning,« forklarer Airbnb og fortsætter:

»Vi fandt ud af, at denne gebyrstruktur ikke i tilstrækkelig grad afspejler omkostningerne ved at flytte gæster til et lignende eller bedre sted, ofte i sidste øjeblik, efter at en vært har annulleret af en undgåelig årsag.«

Bliver man efter 22. august nødt til at aflyse en Airbnb-aftale med en gyldig grund, såsom nødreparationer af ejendommen eller personlig sygdom, vil der være mulighed for at ansøge om fritagelse fra gebyrerne.

Ligeledes har værter lov til at annullere reservationer, hvis de kan bevise, at en gæst har til hensigt at holde fest på deres ejendom.

For nylig blev det forbudt med fester og begivenheder i private boliger udlejet via platformen.

Dermed blev det, som de under coronapandemien indførte, gjort permanent.