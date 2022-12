Lyt til artiklen

Den danske statsborger Ahmed Samsam, der afsoner en terrordom, indleder nu en sultestrejke.

Det bekræfter hans advokat, Erbil Kaya, over for B.T.

Erbil Kaya fik tidligere i morges en bekræftelse fra fængslet, der har registreret sultestrejken.

Sent onsdag aften skrev Ahmed Samsam på sin Facebook-profil, at han ville indlede en sultestrejke.

»Jeg indleder en sultestrejke fra dags dato, indtil Kriminalforsogen og det danske retsvæsen undersøger min sag og behandler mig retfærdigt« skriver han.

Berlingske har tidligere afdækket, hvordan Ahmed Samsam i 2017, under en ferie i Spanien, blev anklaget for at have tilsluttet sig Islamisk Stat under sine rejser til Syrien.

Ahmed Samsam blev i 2018 idømt en terrordom ved en spansk domstol.

Ahmed Samsam har ifølge flere medier arbejdet som agent for de danske efterretningstjenester.

Efter flere års afsoning i flere spanske fængsler blev Ahmed Samsams fængselsstraf konverteret til seks år af Retten i Glostrup.

Han afsoner nu dommen i Enner Mark Fængsel ved Horsens.

I december sidste år stævnede advokat Erbil Kaya, på vegne af sin klient, Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste.

Hans sag forventes at påbegynde i oktober 2023.

