En 62-årig tidligere ansat i PET står overfor fængselsstraf, efter han er sigtet i to tilfælde for at have lækket oplysninger til journalister, såfremt han kendes skyldig.

Under et interview i forbindelse med podcasten Mørklagt har DR fremvist et billede af den 62-årige, som Ahmed Samsam, uden at få at vide hvem manden er, bekræfter identiteten på.

Det er hans tidligere kildekontakt fra PET, der ifølge Samsam, var en af de første der besøgte og rekrutterede ham, da Samsam i 2012 afsonede i Kalundborg Arrest.

Ifølge DR og Berlingske er den 62-årige sigtet for læk af information om Samsam.

Ahmed Samsam fortæller, at han havde kontakt med den pågældende mand hver måned i løbet af de cirka otte måneder tilbage i 2013, hvor Samsam arbejdede for PET.

Ahmed Samsam sidder fængslet i Danmark for at have tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat (IS), men ifølge flere medier arbejdede han for de danske efterretningstjenester på rejser til Syrien.

Samsam fortæller i interviewet, at han mødtes med den 62-årige og en anden mand i Tyrkiet, på cafeer i Danmark og hos Københavns Politi.

»Så lagde de bare nogle billeder frem til mig og sagde »har du mødt ham der og ham der?». Og så tog vi også en sludder om min rejse og hvad, der var op og ned i konflikten i Syrien. – Så fik jeg min betaling. Og så fik de deres svar, hvis man kan sige det på den måde,« siger Ahmed Samsam til DR.

I sigtelsen mod den 62-årige, som B.T. har fået aktindsigt i, at han skal have videregivet fortrolige oplysninger til journalister under særligt skærpende omstændigheder som ansat i politiet.

Det indebar, ifølge sigtelsen, en særlig risiko for skade på tredjemand, statens sikkerhed og forholdet til fremmede magter

Den 62-årige, der skal for retten torsdag, blev anholdt samme dag som tidligere spionchef Lars Findsen, og sigtet for at have lækket højt klassificeret oplysninger efter paragraf 109 i straffeloven, der har en strafferamme på op til 12 års fængsel.

I sigtelsen fremgår det nu, at han er sigtet efter en mildere paragraf om brud på tavshedspligten, paragraf 152, der under skærpende omstændigheder kan give op til 2 års fængsel.

B.T. kender identiteten på den 62-årige mand, men der er nedlagt navneforbud i sagen.