15-årige Fiona har næsten ikke været udenfor denne sommer.

Det ville hun ellers gerne, men hendes kørestol er i stykker – og der er ikke hjælp at hente hos Sorø Kommune, hvor de bor, fortæller Fionas mor, Agnes Sulaima Berglind.

»Vi føler os så magtesløse. Jeg har både og ringet og skrevet til kommunen. Jeg har gjort det klart, at det er akut – min datter kan ikke komme ud. Men jeg har intet hørt,« siger Agnes Sulaima Berglind.

Hendes datter er født med en genfejl, der gør hende multihandicappet og derfor dybt afhængig af sin kørestol.

Men den, hun har nu, er decideret farlig for hende, mener moren:

»Vi har forsøgt at fikse den med tape. Og det er jeg bestemt ikke tryg ved. Jeg er bange for, at stoleryggen går løs, når jeg er på ture med hende. Så står jeg og skal bære hende hjem.«

Tilbage i februar kom en fra kommunen forbi med en ny kørestol til Fiona. En kørestol, hun ikke kan bruge.

»Den fungerer ikke, fordi den blandt andet ikke er indstillet til hende. De havde ikke tid til at komme inden sommerferien og indstille den – den står bare og samler støv,« siger Agnes Sulaima Berglind.

Det var også den, der skulle fungere som udendørskørestol. Hvilket den ikke gør uden bestemt udstyr, og det har familien klaget over til kommunen og siden Ankestyrelsen.

I går onsdag afgjorde Ankestyrelsen sagen og besluttede, at Fiona ikke har ret til ekstra udstyr til sin bevilgede kørestol.

I Ankestyrelsens afgørelse, som B.T. har set, skriver de, at de er opmærksomme på »uhensigtsmæssigheder i forhold til at skulle bruge den bevilgede kørestol både inden- og udendørs«.

Og at de »bemærker, at der i forbindelse med afprøvning af den bevilgede kørestol er opstået udfordringer, herunder særligt i forhold til Fionas mulighed for at have overtøj på«.

Men det ændrede ikke på deres afgørelse, hvor de lægger til grund, »at kommunen varetager opgaven med at tilrette den bevilgede kørestol i det omfang, der er nødvendigt«.

Det gør kommunen så bare ikke, siger Fionas mor.

»Det går ud over hendes livskvalitet. Det er i forvejen begrænset, hvad hun kan deltage i. Og når de så fastholder hende i den kørestol, begrænser det hende endnu mere,« siger Agnes Sulaima Berglind og fortsætter:

»Hun kommer ikke til at have lang tid på jorden. Og det skærer i mit hjerte, at hun ikke kan have det godt, mens hun er her.«

Som om alt dette ikke var nok, kommer kommunen også inden længe og tager Fionas arbejdsstol, fordi de vil have hende til at bruge den nye som arbejdsstol, fortæller moren:

»Det er så synd for hende. For hendes nuværende arbejdsstol kan justeres op og ned og gør, at hun kan være med i sociale aktiviteter for eksempel ude i køkkenet, eller når vi sidder i sofaen. Den nye kan ikke justeres.«

Også bortskaffelsen af Fionas arbejdsstol klagede familien over til kommunen og siden Ankestyrelsen, som afgjorde, at Fiona ikke har ret til en anden arbejdsstol.

Styrelsen skriver, at de er opmærksomme på, at familien »benytter arbejdsstolen cirka 45 gange om dagen i forskellige situationer for at optimere arbejdsstillinger« – men at »disse forhold ændrer dog ikke på afgørelsens resultat«.

Det gør Agnes Sulaima Berglind både frustreret og ked af det, fortæller hun:

»Det er ærgerligt, man i Danmark ikke kan behandle handicappede bedre. Jeg er så ked af, at jeg ikke kan sørge for bedre vilkår for min datter. Havde vi haft pengene, havde vi selv købt hjælpemidlerne, men vi har ikke råd.«

B.T. har været i kontakt med Sorø Kommune, der fortæller, at de ikke kan udtale sig om konkrete sager. De fortæller ligeledes, at de ikke vil svare på generelle spørgsmål om bevilling af kørestole og behandling af akutte sager.

Et par timer efter B.T. fremlagde kritikken for Sorø Kommune, kontaktede kommunen familien og fortalte, at de nu vil sørge for, at kørestolen bliver repareret.