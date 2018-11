En tur i shoppingcenteret Broen Shopping i Esbjerg kostede sidste år Agner Svendsen en flækket knogle i foden og to flossede ledbånd.

Den tidligere fiskeskipper kom til skade, da han skvattede på en rulletrappe. Men shoppingcenteret vil ikke give ham erstatning for svie og smerte - på trods af, at de senere har givet rulletrappen nyt underlag for at ‘forebygge’ ligende uheld.

‘Rockerafpresning’ kalder Agner Svendsen shoppingcenterets fremgangsmåde i den mailkorrespondance mellem ham og centeret, som JydskeVestkysten har fået indsigt i.

Men inden vi kommer dertil, så lad os starte med begyndelsen.

Den 13. november 2017 besøger Agner Svendsen og hans hustru centeret Broen Shopping. De parkerer på taget, hvor centerets parkeringsfaciliteter er, og vil tage rulletrappen ned til selve shoppingområdet.

Men skipperens sko er våde, og derfor glider han på rulletrappen, der 'er glat som is', husker han.

Han falder og pådrager sig en flækket knogle i foden og to flossede ledbånd og må sygemelde sig i en længere periode. Siden har han kæmpet en hård kamp for at gøre Broens forsikringsselskab ansvarlig for sine kvæstelser - men de nægter pure at betale en rød reje, blandt andet fordi et skilt advarede om, at trappen 'kunne være glat'.

Nu overvejer Agner Svendsen alvorligt at lægge sag an.

Ikke fordi han vil have pengene. Dem vil han nemlig donere til et godt formål, hvis han vinder. Nej, det handler om, at shoppingcenterets forklaringer er meget 'usandsynlige', som han skriver i en mail til dem.

For et par måneder siden fandt han ud af, at Broen Shopping har fulgt hans oprindelige råd om at skridsikre rulletrappen - på trods af, at de hele tiden har sagt til ham, at der ikke er et problem.

Den forklaring holder Broen Shopping da også fast i, da de bliver kontaktet af JydskeVestkysten.

De forklarer, at det er rigtigt, der er foretaget ændringer på rulletrappen, men at det er gjort af ‘forebyggelseshensyn’, og ikke fordi rulletrappen havde fejl eller mangler.

Agner Svendsen er ikke imponeret over svaret, og det er her, vi kommer ind på ‘rockerafpresningen’.

Han mener nemlig, at det er en dårlig undskyldning, der skal sikre, at shoppingcenteret slipper for at betale til alle dem, der er kommet til skade på trappen.

Det er nemlig sket for flere, hvor mange ved dog hverken skipperen eller centerchef Janni Baslund Dam. Det fortæller hun til JydskeVestkysten.

‘Det smager af ren rockerafpresning, at kunderne i Broen nu skal betale advokat og sagsudgifter for, at jeres diffuse forsikringsselskab ikke vil udbetale erstatninger. Det slipper man ikke afsted med, hvis jeg for eksempel 'glemmer' at salte mit fortov,’ skriver Agner Svendsen i en mail til shoppingcentret.