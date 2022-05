Lyt til artiklen

De er princippet altædende og kan sågar finde på at angribe mennesker.

Det har flere børnefamilier måttet sande på en af Københavns mest populære legepladser.

Her spreder en flok krager tilsyneladende skræk og rædsel.

»Vi kæmper desværre meget med krager, som er aggressive, og de flyver gerne op i børnenes klapvogne/barnevogne.«

Sådan lyder det i et Facebook-opslag fra personalet på den bemandede legeplads på Gunløgsgade på Islands Brygge.

Her var det angiveligt tæt på at gå helt galt forleden dag.

»Forleden lå en baby og sov i barnevogn, og der lå en bolle, hvor en krage flyver op i barnevognen,« lyder det i opslaget.

For at komme problemet til livs kommer legepladsens personale nu med en opfordring.

Man skal ganske enkelt stoppe med at fodre kragerne, lyder det.

»Pas på jer selv og børnene. Vi gør, hvad vi kan for at jage dem væk,« står der i opslaget.

De aggressive krager på Islands Brygge er ikke et enestående eksempel.

Hos Naturstyrelsen får man på daglig basis henvendelser om angrebslystne krager.

Fakta om krager Krager er opportunister og udnytter mange forskellige typer af føde.

Frø og plantedele udgør en del af føden. Insekter, orme og ådsler indgår også. Sidstnævnte kan blandt andet iagttages på større veje, hvor kragerne er hurtige til at finde trafikdræbte dyr.

Æg, fugle- og pattedyrunger indgår også i kragens føde.

I Danmark findes der to arter af krager: gråkrage og sortkrage.

De blev tidligere regnet for racer af samme art, men i dag anses de for at være to forskellige arter.

Kilde: Jægerforbundet

»Jeg har stort set dagligt samtaler med borgere, der er blevet skræmt fra vid og sans, men der er en naturlig forklaring,« siger vildtkonsulent Sven Norup til B.T.

»Det er nu, ungerne er så store, at de forlader reden, og så er der en tid, hvor de ikke kan flyve, men befinder sig ved jorden. Og når vi mennesker så kommer gående tæt på ungen, ser forældrene os som et rovdyr og vil beskytte deres barn,« fortsætter han.

Han fortæller også, at fugleangrebene naturligt hænder oftere i eksempelvis København, da mange fugle har slået sig ned i parker eller på kirkegårdene, hvor pladsen er trang.

Ude på landet vil der for ungen være langt mere plads at boltre sig på.

Sven Norup understreger dog, at angrebene snart vil stoppe, men at han har to råd til dem, der skulle være bange for at møde en aggressiv fugl.

»Først og fremmest kan man se sig omkring og lade være med at gå en vej, hvor man har oplevet en aggressiv fugl eller ved, at der er en. Alternativt kan det hjælpe at have en paraply med sig, som man kan slå ud, hvis kragerne kaster sig over en,« siger Sven Norup.