»Giv en billet til en anden kamp, og sig undskyld til dem med gratis billetter«

Sådan lyder meldingen fra Kamilla Nordendahl efter AGF’s svar på episoden med de mange fans, der til mandagens kamp mellem AGF og AaB måtte gå forgæves.

Her havde Aros Forsikring i forbindelse med deres 100 års jubilæum købt samtlige billetter og i samarbejde med AGF 'solgt' dem gratis til de fodboldglade aarhusianere og aalborgensere.

Men problemet opstod, fordi AGF havde gjort langt flere billetter tilgængelige, end der var plads til på stadion, hvorfor altså flere måtte se langt efter tribunen den aften.

Kamilla Nordendahl var én af dem, der stod med sin søn i hånden i det silende regnvejr og blev afvist ved indgangen med beskeden: Der er ikke plads, I kommer ikke ind.

»Vi er kede af det«, »det har ikke været hensigten at skuffe nogen« og »vi har kommunikeret det ud« siger AGF. Men den køber de skuffede fans ikke.

»Jeg synes, det er tarveligt, og den undskyldning køber jeg ikke,« siger Kamilla Nordendahl til det svar.

Kamilla Nordendahl måtte se kampen i stuen med sin søn, efter de forgæves havde stået i kø ved Ceres Parken. Vis mere Kamilla Nordendahl måtte se kampen i stuen med sin søn, efter de forgæves havde stået i kø ved Ceres Parken.

Kasper Gottlieb Nielsen, der også måtte blive ude foran Ceres Parken mandag, mener dog ikke, AGF behøver at give en ny billet. Han vil bare gerne have en oprigtig undskyldning.

»De kunne bare lægge sig fladt ned og erkende, at de har givet for mange billetter væk. Meld det ud, som det er, og sig undskyld. Det lyder lidt som om, de kan finde på det igen, og det er det, der irriterer mig mest,« siger han.

Forstår du, at de afviste fans er skuffede over forklaringen?

Han mener, det er en »dårlig undskyldning« og »at vaske hænder«, når AGF siger, at de havde meldt ud, at der var risiko for at blive afvist.

»For det første er det ikke alle, der har ferie og kan komme tidligt. Og nu vil de så ikke en gang oplyse, hvor mange billetter, de har givet ud. Det lyder som om, de har givet alt for mange væk,« siger han og fortsætter:

»Jeg tænker, de må have lidt røde ører.«

Kasper Gottlieb Nielsen endte med at se kampen hjemme, da skærmen i Tivoli Friheden var gået ud flere gange. Vis mere Kasper Gottlieb Nielsen endte med at se kampen hjemme, da skærmen i Tivoli Friheden var gået ud flere gange.

Heine Chortsen, der kom for at heppe på AaB med sin søn, er enig i, at AGF burde have røde ører. Han savner også en oprigtig undskyldning.

»De er kede af det over for sæsonkortholdere, men der er ikke noget i forhold til alle os andre. Det er bare ærgerligt. Jeg synes ikke, man skal være for fin til at give en undskyldning,« siger han.

Han understreger, at hvis han havde været sæsonkortholder, så ville han have taget imod undskyldningen. Men han kan ikke tage imod en oprigtig undskyldning, der ikke er kommet.

Forklaringen køber han heller ikke.

Heine Chortzen så kampen i Tivoli Friheden med sin søn, det var dog ikke, hvad de havde regnet med. Vis mere Heine Chortzen så kampen i Tivoli Friheden med sin søn, det var dog ikke, hvad de havde regnet med.

»Man mener, man har meldt det ud. Det er jeg ikke enig i. Det står hverken på de billetter, jeg har, eller i den e-mail, jeg har fået. Nu var det dårligt vejr, tænk, hvis det havde været godt vejr, så havde vi været endnu flere, der ikke lige havde fået den melding,« siger han og afslutter:

»Vi kører ikke 125 kilometer igen for at stå i kø og så blive afvist.«