Tidligere chef for PET Ole Stig Andersen har flere gange råbt op om, at efterretningstjenester ikke må få for lang snor. Fredag den 8. maj fylder han 80 år.

Man kunne umiddelbart tænke sig, at chefer for efterretningstjenester er vilde med overvågning.

Evnen til at lure på lyssky personer i lukkede miljøer er et vigtigt arbejdsredskab for enhver hemmelig tjeneste.

Alligevel er tidligere PET-chef Ole Stig Andersen, der 8. maj fylder 80 år, blandt de skarpeste kritikere af de senere års tendens til at tillade mere overvågning.

- Man risikerer i den gode sags tjeneste at indføre nogle regler, der betyder, at vi opnår det modsatte af den frihed, vi gerne vil forsvare, har han for år tilbage sagt til dagbladet Information.

Man behøver dog ikke at bladre særligt langt tilbage i kalenderen for at finde det seneste kip med flaget fra den aldrende, jurauddannede Andersen.

Da den daværende V-regering i foråret sidste år strammede den såkaldt milde spionparagraf, så det bliver lettere at straffe dem, der hjælper en udenlandsk efterretningstjeneste, for han også i blækhuset.

Sammen med den nu afdøde juraprofessor Ole Hasselbalch advarede han i Ugeskrift for Retsvæsen om, at den nye stramning vil gøre det alt for let for efterretningstjenesterne at aflytte og overvåge befolkningen.

Gassen er altså på ingen måde gået af Ole Stig Andersen, der var chef for PET fra 1975-84.

Han udgav i 2015 bogen "En PET-chefs erindringer", hvor han da også forudså, at han ville nå en høj levealder.

I hvert fald skriver Ole Stig Andersen i forordet, at erindringerne egentlig skulle have heddet "Mit halve liv" og være afsluttet, da han fratrådte posten som PET-chef.

- Jeg var da 44 år gammel, og ud fra en gennemsnitsbetragtning svarer denne alder lidt optimistisk vurderet til et halvt liv, skriver han.

Efter PET-tiden var Ole Stig Andersen gennem et årti generalsekretær i Advokatsamfundet, og fra 1995-2000 var han direktør for Folketinget.

Privat er han gift med Karlygash Amandossova og bosat i Borre på det østlige Møn.

