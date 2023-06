En isbutik beliggende på Amager ville i mere end to år ikke tage imod kontanter fra sine kunder.

Men det er en overtrædelse af kontantreglen i betalingsloven.

Derfor har indehaveren af isbutikken fået en bøde på 25.000 kroner, som man har valgt at acceptere.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Forbrugerombudsmanden havde blandt andet modtaget klager om sagen fra forældre, efter at deres børn havde fået deres betaling med kontanter afvist i isbutikken.

Efterfølgende orienterede Forbrugerombudsmanden to gange butikkens indehaver om kontantreglen, men man fortsatte med at modtage klager fra butikken kunder, oplyses det.

Forbrugerombudsmanden valgte derefter at politianmelde butikken tilbage i 2021.

Til Forbrugerombudsmanden har indehaveren af butikken oplyst, at man primært afviste kontanter ud fra et hygiejnehensyn.

Derudover havde man opsat et skilt uden for butikken, hvor der stod, at man ikke modtog kontanter – hvilket havde til formål at mindske risikoen for røveri.

»Butikker har som udgangspunkt pligt til at tage imod kontanter, medmindre der er tale om selvbetjening eller handel på nettet,« forklarer Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen:

»Der er kunder, som ønsker eller har brug for at kunne betale med kontanter, og det har de ret til.«