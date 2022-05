Lørdag måtte danske F-16-fly i luften, da et russisk militærfly krænkede dansk luftrum.

Og ifølge Forsvaret så fremgik det i flere medier, at afvisningsberedskabet ikke nåede frem i tide.

Det afviser Forsvaret på Twitter.

'F16 fra afvisningsberedskabet afviste fredag et russisk militærfly, som kortvarigt kom ind i dansk luftrum. I flere medier fremgår det, at afvisningsberedskabet ikke nåede frem i tide. Det er ikke korrekt. Danske F16 var til stede og afviste det russiske fly,' lyder meldingen på Twitter.

Til B.T. forklarer Forsvaret yderligere, at der ikke er noget der tyder på at det var forsætligt.

»Vi ved ikke, hvad han skulle. Det eneste vi ved er, at han er fløjet til og fra Kaliningrad.«

Det russiske militærfly, der er af typen Antonov 30, krænkede også det svenske luftrum syd for Blekinge.

Det fik også Sverige til at sende jagerfly af typen Jas 39 Gripen på vingerne. De fulgte episoden og tog fotos af det russiske fly.

»Flyet befandt sig øst for Bornholm og fløj derefter mod svensk territorium. I en kortere periode krænkede flyet svensk luftrum for så at forlade området«, skriver det svenske forsvar i en meddelelse ifølge TT.

B.T. følger sagen.