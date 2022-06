Lyt til artiklen

Det er helt slut med at dumpe forurenet slam i Øresund fra gigantbyggeriet af den kunstige halvø Lynetteholm.

Det fremgår sort på hvidt af en aftaletekst, som forligskredsen bag projektet er blevet enige om, og som B.T. er i besiddelse.

Bag aftalen står regeringspartiet Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance.

Transportminister Trine Bramsen satte i foråret dumpningen af over to millioner tons slam på pause, og i marts bad hun By & Havn, der er bygherrer på projektet, undersøge, hvor slammet ellers kunne placeres.

På et møde i forligskredsen 12. maj i år fremlagde Trine Bramsen på baggrund af et oplæg fra By & Havn et forslag om at deponere det forurenede slam på selve Lynetteholm.

Omkredsen af første fase af den kunstige halvø er nemlig snart bygget færdig, og så kan man hælde slammet ind i det enorme kar, som halvøens første fase udgør.

»De havbundsmaterialer, der skal afgraves i forbindelse med anlæg af fase 2, indbygges i stedet i fase 1, der er under etablering og står klar til modtagelse af overskudsjord og havbundsmaterialer fra foråret 2023,« hedder det i aftaleteksten.

Den løsning er imidlertid omkring 320 millioner kroner dyrere end at dumpe slammet i havet, fremgår det af dokumenter fra forligskredsmødet 12. maj, som B.T. er besiddelse af.

Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig. Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet Vis mere Grafik af, hvordan den kunstige ø Lynetteholmen kommer til at se ud, når den om 50 år står færdig. Foto: Transport-, Bygnings og Boligministeriet

Den regning er aftalepartierne opmærksomme på. For at reducere ekstraudgiften skal der nemlig nu ændres i udformningen af Lynetteholmens omkreds.

Den nordlige del af halvøen skulle oprindelig bygges som en dobbelt såkaldt spunsvæg af enorme stålplader, der hamres ned i undergrunden.

Krigen i Ukraine og andre faktorer har imidlertid sendt prisen på stål på himmelflugt, og det betyder, at forligspartierne nu er blevet enige om, at bygge halvøens nordlige omkreds op af sten, grus og sand importeret fra Skandinavien.

Ændringen vil ifølge aftaleteksten ikke blot reducere omkostningerne, men vil også betyde mindre støj – det larmer meget, når stålplader skal hamres ned i undergrunden – samt mere miljøvenlig genanvendelse af sten, der ofte er et overskudsprodukt fra anlægsprojekter i blandt andet Sverige.

Da Københavns Kommune, som er hovedejer af By & Havn, er medejer af Lynetteholm-projektet, skal aftalen godkendes af Københavns Kommune.