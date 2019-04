DSB og Dansk Jernbaneforbund har indgået aftale om at indsætte tillidsrepræsentanter som hidtil.

Tidligt fredag eftermiddag oplyste DSB og Dansk Jernbaneforbund, at de agtede at intensivere de forhandlinger, som skal sikre lokale aftaler for DSB's lokomotiv- og togpersonale.

Det har få timer senere båret frugt, idet de to parter har indgået en aftale om at indsætte tillidsrepræsentanter som hidtil, skriver Dansk Jernbaneforbund i en pressemeddelelse.

Ifølge Ekstra Bladet betyder aftalen, som er en tillægsaftale, at der ikke kommer arbejdsnedlæggelse mandag, som det tidligere er blevet varslet.

- Det er med glæde, at medarbejderne i DSB kan meddele offentligheden, at arbejdet ikke nedlægges mandag den 8. april 2019, som tidligere varslet, skriver den fraktion af ansatte, der strejkede i mandags, til Ekstra Bladet.

/ritzau/